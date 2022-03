Người bố bất lương cuỗm sạch tiền quyên góp chữa bệnh cho con trai

Người bố nhẫn tâm cuỗm sạch số tiền người dân làng quyên góp để chữa bỏng cho con trai và bỏ trốn khiến cảnh sát phải vào cuộc truy tìm.

Cảnh sát tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đang truy tìm một người đàn ông là bố đẻ của bé trai 1 tuổi bị bỏng nặng, sau khi người mẹ vô tình làm rơi con vào bếp lò.

Theo Southern Metropolis News, bé trai không may bị rơi vào chiếc bếp lò trong lúc người mẹ đang bế em gần đó để sưởi ấm vào đêm ngày 28/2. Nhưng không may, người mẹ lên cơn co giật và đã làm rơi con vào trong bếp than. Hậu quả, bé trai bị bỏng toàn cơ thể bao gồm hai tai, hai mắt và một bên cánh tay. Gia đình bé trai sinh sống ở một ngôi làng ở huyện Nghi Lương của tỉnh Vân Nam.

Người bố nhẫn tâm cuỗm sạch tiền mà người dân làng quyên góp để chữa bỏng cho con trai và bỏ trốn. (Ảnh: SCMP)

Tuy nhiên, vào ngày 9/3, bố đẻ của bé trai là Liu Pizhong đã bất ngờ biến mất cùng toàn bộ số tiền mà người dân trong làng đã quyên góp để hỗ trợ bé trai chữa bỏng. Sự việc xảy ra sau khoảng một tuần bé trai gặp nạn.

Đáng thương hơn, sau khi con trai gặp thương tích, người mẹ bị bệnh tâm thần cũng đã bỏ đi.

Ông Xu, một quan chức trong làng, cho biết ngay khi gặp nạn, bé trai đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh Liu, người không có công việc ổn định, đã quyết định dừng chi tiền để điều trị cho con khi biết viện phí lên tới hàng trăm ngàn nhân dân tệ.

Người hàng xóm là bà Huang đang chăm sóc cho cậu bé vẫn đang phải nằm viện cùng chính quyền địa phương đã tự bỏ tiền để trả một phần viện phí cho bệnh nhi.

“Bác sĩ nói tình hình cháu bé đã ổn định và có thể chữa lành vết thương. Người mẹ bị bệnh tâm thần lại còn tật nguyền đã trở về nơi cô ta từng sống trước khi kết hôn. Bố bé trai đã bỏ rơi con và bỏ trốn”, ông Xu cho hay.

“Anh ta còn mang toàn bộ số tiền khoảng 1.000 nhân dân tệ mà người dân trong làng đã quyên góp. Chúng tôi đã cố gắng tìm anh ta 2 ngày nay”, ông Xu cho biết thêm, cảnh sát cũng đã vào cuộc truy tìm Liu.

Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi bỏ rơi con đẻ có thể nhận mức án tù tối đa là 5 năm. Số liệu gần đây được Bộ Dân chính Trung Quốc công bố cho thấy, nước này có hơn 190.000 trẻ em có bố mẹ qua đời hoặc mất tích tính tới cuối năm 2020.

Tuy nhiên, số liệu được chính phủ Trung Quốc công khai khẳng định số lượng trẻ bị bỏ rơi đã giảm mạnh trong 10 năm qua. Bởi vào năm 2012, Trung Quốc có tới 570.000 trẻ không có bố mẹ nuôi dưỡng.

“Khi kinh tế phát triển, chính phủ xóa bỏ chính sách một con, an ninh xã hội được cải thiện, ngày càng ít trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, ngày càng ít gia đình từ bỏ chính đứa con của mình”, ông Wang Jinhua, quan chức thuộc Bộ Dân chính Trung Quốc phát biểu trong cuộc họp báo vào năm 2019.

Vào năm 2020, Trung Quốc có 11.000 trẻ được nhận làm con nuôi, so với con số 44.000 trường hợp vào năm 2009, theo Bộ Dân chính Trung Quốc.

Minh Thu (lược dịch)