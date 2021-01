Cảnh sát Mỹ bắt kẻ dùng giấy tờ giả, mang theo súng gần Điện Capitol

Một người đàn ông ở bang Virginia đã cố tìm cách vượt qua một chốt kiểm soát của cảnh sát ở khu vực thủ đô Washington bằng việc dùng giấy tờ giả.

CNN đưa tin hôm 16/1, người đàn ông này đã bị cảnh sát ở Điện Capitol bắt giữ ngay sau khi phát hiện sự việc nghi ngờ. Một nguồn tin cho hay, người đàn ông bị bắt giữ khi đang mang theo một khẩu súng cùng hơn 500 viên đạn.

Anh ninh quanh Điện Capitol đang được siết chặt trước ngày ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, nguồn tin giấu tên cho biết, khoảng 18h30 (giờ địa phương) ngày 15/1, đối tượng Wesley Allen Beeler di chuyển từ bang Virginia đã xuất hiện bên ngoài một chốt kiểm soát phương tiện của cảnh sát nằm ở phía bắc tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Khi cảnh sát kiểm tra, Beeler đã trình ra giấy tờ giả để tham gia buổi lễ nhậm chức sắp tới của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ngoài ra, khi cảnh sát hỏi Beeler có mang theo vũ khí không, người này khai có một khẩu súng lục bán tự động Glock. Khẩu súng này đã được nạp 17 viên đạn và một viên đã lên nòng.

Theo sự việc báo cáo lên Sở Cảnh sát thành phố Washington DC, cảnh sát đã thu giữ khẩu súng của Beeler cùng 509 viên đạn và một băng đạn súng lục.

Sự việc được phát hiện giữa lúc thủ đô Washington đang được đặt trong tình trạng cảnh báo cao trước ngày 20/1, ngày ông Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy đã cho phép điều động tới 21.000 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ an ninh cho buổi lễ nhậm chức.

“Hiện tại, chúng tôi có khoảng 7.000 lính Vệ binh đã được triển khai và chúng tôi sẽ tăng lên thành 21.000 người cho buổi lễ nhậm chức sắp tới”, Tướng Daniel Hokanson, người đứng đầu lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ cho hay.

Hôm 15/1, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ra thông cáo về việc họ cho phép có thêm 25.000 “binh sĩ hỗ trợ an ninh cho buổi lễ nhậm chức, cũng như các công tác chuẩn bị an ninh do Cơ quan Mật vụ Mỹ chỉ huy”.

Trước đó, vào ngày 12/1, Vệ binh quốc gia Mỹ đã được cấp phép sử dụng vũ khí trong quá trình hỗ trợ lực lượng cảnh sát ở Điện Capitol làm nhiệm vụ đảm bảo buổi lễ nhậm chức vào ngày 20/1 diễn ra suôn sẻ.

Mọi động thái tăng cường an ninh ở thủ đô Washington diễn ra sau khi đám đông ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội hôm 6/1 nhằm ngăn chặn quá trình kiểm phiếu đại cử tri nhằm xác nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Cuộc bạo loạn chưa từng có ở Điện Capitol đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng bao gồm sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ trấn áp người biểu tình.

Minh Thu (lược dịch)