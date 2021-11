Cận cảnh New Delhi bị bao phủ bởi làn khói độc hại:

Mức độ ô nhiễm không khí ở New Delhi đã tăng lên mức nghiêm trọng, tuần trước chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) ở thủ đô Ấn Độ đạt 451 (từ 51 đến 100 được coi là bình thường, trên 300 là nguy hiểm đến tính mạng).

Theo Forbes, không khí bị suy giảm nghiêm trọng được ghi nhận ở New Delhi và các vùng ngoại ô kể từ ngày 5/11. Người dân phàn nàn về tình trạng sức khỏe của họ bị suy giảm như khó thở và thở gấp, dị ứng, ngứa ở mắt.

Trong bối cảnh không khí bị ô nhiễm, số lượt người đến khám tại các cơ sở y tế tăng mạnh. Chất lượng không khí suy giảm ở thủ đô Ấn Độ là do việc đốt rơm rạ trên các cánh đồng quanh thành phố sau khi thu hoạch. Ngoài ra, theo các chuyên gia, nguyên nhân gây khói mù độc hại là do lưu lượng ô tô đông đúc.

Đài truyền hình địa phương NDTV đưa tin, vào ngày 17/11, AQI của New Delhi là 403. Ủy ban Giám sát chất lượng không khí New Delhi đã gia hạn các hạn chế được áp dụng vào ngày 13/11 do tình hình ô nhiễm nghiêm trọng ở thủ đô.

Chỉ số chất lượng không khí tốt được coi là từ 0 đến 50, đạt yêu cầu từ 51 đến 100. Chỉ số từ 300 trở lên được coi là nguy hại cho sức khỏe.

Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 16/11 đã thông qua chỉ thị yêu cầu các trường học tại đây tiếp tục đóng cửa đến khi có thông báo mới, đồng thời kêu gọi người dân làm việc từ xa và cấm các xe tải không thiết yếu lưu thông trong khu vực nội đô.

Hôm 13/11, chính quyền vùng thủ đô Delhi đã yêu cầu các trường học đóng cửa trong một tuần và cấm các công trường hoạt động trong vòng 4 ngày.

Tuy nhiên, trong chỉ thị mới nhất hôm 16/11, Ủy ban Giám sát chất lượng không khí New Delhi khuyến cáo tất cả các cơ sở giáo dục nên tạm thời đóng cửa cho tới khi nhận được thông báo mới.

Chỉ thị cũng nêu rõ, ngoại trừ các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu, các xe tải không cần thiết khác đều bị cấm lưu thông tại thủ đô New Delhi cho đến hôm 21/11.

Hầu hết các hoạt động xây dựng cũng đều phải tạm ngừng. Bên cạnh đó, 6 trong 11 nhà máy nhiệt điện trong bán kính 300 km được yêu cầu dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài khói độc bao trùm New Delhi, một thảm họa môi trường khác gần đây đã xảy ra ở Ấn Độ. Trước đó, vào ngày 10/10, một lớp bọt trắng độc hại là hỗn hợp nước thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp được đổ ra sông Yamuna, một nhánh của con sông Hằng linh thiêng của Ấn Độ.

Theo các chuyên gia, loại bọt này chứa một lượng lớn amoniac và phốt phát, có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp và da nghiêm trọng. Bất chấp lời cảnh báo từ chính quyền, những người theo đạo Hindu vẫn tụ tập bên bờ sông Yamuna và tắm trên dòng sông với bọt độc hại.

New Delhi, thành phố vốn được xếp vào một trong những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, gần đây phải đối mặt với tình trạng không khí đặc biệt xấu trong mùa Đông do khí thải công nghiệp, khí thải từ các phương tiện giao thông, bụi, cũng như do thói quen đốt rạ sau mùa thu hoạch của người dân ở các bang lân cận.

Cận cảnh New Delhi bị bao phủ bởi làn khói độc hại:

Thanh Bình (lược dịch)