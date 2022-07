Người đàn ông châm lửa đốt nhà thờ sau trận cãi nhau với vợ

Người chồng phóng hỏa nhà thờ sau nhiều lần cãi nhau với vợ về chuyện tiền nong mang đi quyên tặng.

Quá mệt mỏi khi phải chứng kiến vợ mang tiền của gia đình đi công đức cho nhà thờ ở địa phương, người đan ông ở Nga trong lúc tức giận đã phóng hỏa đốt nhà thờ.

Vào sáng ngày 26/6, một ngọn lửa lớn bao trùm Nhà thờ St. Basil the Great tại ngôi làng Pargolovo thuộc quận Saint Petersburg của Nga. Ngọn lửa lan ra rất nhanh và thiêu cháy phần mái cũng như phần tường của nhà thờ. Toàn bộ mái và tường của nhà thờ đã cháy thành than khi lực lượng chữa cháy tới được hiện trường. Do lửa cháy lớn, người dân địa phương đã không thể dập tắt hoặc ngăn cho đám cháy bùng lên cao hơn trong lúc chờ đội cứu hộ tới.

Người đàn ông ở Nga châm lửa đốt nhà thờ sau trận cãi nhau với vợ. (Ảnh: Oddity Central)

Thiệt hại sau vụ cháy là khá lớn. Nhiều cư dân địa phương đã đứng khóc khi phải chứng kiến nhà thờ bị cháy. Nhưng sự đau buồn này nhanh chóng biến thành cơn giận dữ khi thủ phạm phóng hỏa được tìm ra.

Ban đầu, cư dân địa phương cho rằng khả năng đám cháy xuất hiện là do chập điện trong nhà thờ. Thậm chí, một số người còn nghĩ đám cháy là tín hiệu mà thần thánh muốn gửi tới người dân về việc xây một nhà thời mới to đẹp hơn.

Nhưng mọi chuyện được làm sáng tỏ nhanh chóng khi cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra. Thủ phạm phóng hỏa nhà thờ không ai khác là một người đàn ông (36 tuổi) sinh sống trong khu vực. Khả năng người đàn ông đã trút giận lên nhà thờ sau trận cãi vã với người vợ.

Người đàn ông là cha của 4 đứa trẻ được cho còn đánh vợ, người thường xuyên quyên góp tiền cho nhà thờ. Cô này nhiều lần tặng tiền cho nhà thờ dù chồng đã phản đối.

Vào sáng ngày 26/6, người chồng đã dùng xe tải để chở theo một căn xăng và đi tới nhà thờ. Khi kiểm tra bên trong và chắc chắn không có người, người này đã đổ xăng lên tường và châm lửa đốt,

“Anh ta làm việc 24/7, họ có 4 đứa con và vợ anh ta làm việc ở nhà thờ. Toàn bộ số tiền anh ta kiếm được đã bị người vợ mang đi tặng cho nhà thờ. Vì chuyện này mà họ đã xảy ra xung đột. Người chồng cho rằng bản thân cần ngăn vợ lại, hoặc phải đốt nhà thờ”, tờ Komsomolskaya Pravda đưa tin.

Và cuối cùng, người đàn ông chọn phương án thứ hai là đốt nhà thờ. Chính người này cũng không chối tội khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Anh ta thậm chí còn yêu cầu được bắt giam vì hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, thẩm phán quyết định cho anh ta về nhà cho tới khi bản án được đưa ra. Một phần quyết định của thẩm phán liên quan tới việc người đàn ông không có tiền án và còn đang phải nuôi 4 con nhỏ, nên mới được cho về nhà.

Theo người dân địa phương tiết lộ dù ngọn lửa đã gây hư hại nghiêm trọng tới bề ngoài của Nhà thờ St. Basil the Great, nhưng nội thất bên trong lại gần như không bị ảnh hưởng gì.

Minh Thu (lược dịch)