Cách kiếm tiền của các cựu tổng thống Mỹ

Ở thời điểm đó, cựu Tổng thống Obama cũng đã xuất bản hai cuốn sách với Penguin Random House, bao gồm cuốn hồi ký Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance. Năm 2019, cuốn Becoming của bà Michelle được phát hành. Tháng 11 tới, ông Obama tiếp tục ra mắt cuốn sách mới A Promised Land. Ảnh: Pinterest.