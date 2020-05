Buổi trình diễn thời trang bikini tại nhà thu hút hàng trăm người mẫu giữa thời Covid-19

Hàng trăm phụ nữ trên khắp thế giới đã tham gia một buổi trình diễn thời trang đồ lót tại nhà của họ trong thời gian bị cách ly xã hội do đại dịch Covid-19, The Sun đưa tin

Thất nghiệp do Covid-19, tiếp viên hàng không ồ ạt chuyển nghề múa thoát y The New Zealand Herald đưa tin, các tiếp viên của hàng không New Zealand Airlines, những người thất nghiệp do những hạn chế được đưa ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã ồ ạt gia nhập lĩnh vực múa thoát y.

Cụ thể, thương hiệu đồ lót của Anh Bluebella đã tổ chức chương trình trực tuyến lớn nhất thế giới trên nền tảng của ứng dụng Zoom. Theo người sáng lập thương hiệu bà Emily Bendell, "liên quan đến vấn đề cách ly xã hội ở khắp nơi trên thế giới do dịch bệnh, chúng tôi đã quyết định không hoãn sự kiện này và tiếp tục thực hiện".

“Ngành công nghiệp thời trang thế giới cần phải thích nghi với hoàn cảnh này”, bà Emily nói.

Bà Emily cho biết, ban quản lý của công ty đã tìm cách chọn ra những người phụ nữ tham gia chương trình với bất kể quốc tịch hay màu da. Cuối cùng, hơn 200 phụ nữ ở các lứa tuổi khác nhau từ 18 đến 50 tuổi đã được chọn. Họ sẽ trình diễn ở nhà trong bộ đồ lót từ bộ sưu tập của Bluebella xuân hè mới và quay lại toàn bộ quá trình diễn ra trên video.

Theo thống kê, hơn 1.000 phụ nữ đến từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Italy, Argentina, Canada và các quốc gia khác đã nộp đơn.

Hàng trăm phụ nữ mặc đồ lót đóng vai “thiên thần Victoria’s Secret” trình diễn thời trang tại nhà. Ảnh: Bluebella.

Trước đó, vào cuối tháng 4, do các lệnh phong tỏa vẫn chưa hoàn toàn dỡ bỏ, các người mẫu nổi tiếng đã tổ chức các buổi trình diễn thời trang trong trang phục áo tắm tại chính sân nhà mình. Sự kiện này được tổ chức như một phần của dự án CR Runway With amfAR nhằm gây quỹ ủng hộ các nhân viên y tế tuyến đầu. Lên sóng vào ngày 1/5, Fashion Unites kéo dài 30 phút và do Derek Blasberg giám đốc mảng thời trang và làm đẹp của Youtube dẫn chương trình.

Tên chính thức của dự án là CR Runway with amfAR Against Covid-19: Fashion Unites. Rất nhiều người mẫu hàng đầu thế giới đã đăng ký tham gia như các “thiên thần Victoria’s Secret” Karlie Kloss, Alessandra Ambrosio, Ashley Graham, Adriana Lima, Winnie Harlow,…

Ngành công nghiệp thời trang đang điêu đứng vì đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu. Mới đây, Công ty Inditex chủ sở hữu của hàng loạt thương hiệu thời trang như Zara, Pull&Bear, Bershka… đóng cửa hàng loạt cửa hàng tại 39 quốc gia, đặc biệt tại Tây Ban Nha và Italy đóng cửa vô thời hạn.

Các thương hiệu Louis Vuitton, Dior, Celine, Marc Jacobs, Givenchy và Prada của Tập đoàn LVMH cũng đồng loạt thông báo tạm đóng cửa hàng từ ngày 18/3. Nhiều thương hiệu thời trang khác như Kate Spade, Stuart Weitzman, IKEA, Gap, Old Navy, Victoria’s Secret… cũng như các công ty án lẻ: Macy’s, Saks Fifth Avenue, Nordstrom... đều thông báo đóng cửa tiệm tại Mỹ và châu Âu để góp phần ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Theo dữ liệu mới nhất trên trang worldometers.info, tính đến ngày 11/5, trên thế giới đã ghi nhận 4.196.784 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 284.034 ca tử vong. Đứng đầu là Mỹ với 1.367.963 người mắc; 80.787 người tử vong. Số người mắc bệnh và tử vong đều giảm mạnh so với mấy ngày trước, cho thấy đại dịch đang giảm ở Mỹ. Tại New York, tiểu bang này chỉ có 41 trường hợp được ghi nhận, dù vẫn đứng đầu toàn quốc về số ca nhiễm mới. New Jersey và Massachusetts là hai tiểu bang có số ca tử vong cao nhất tại Mỹ trong vòng 24 giờ qua.

Thanh Bình (lược dịch)