Bốn người mắc kẹt trong thang máy vì hành động của gã say rượu

Bốn người đàn ông Trung Quốc bị mắc kẹt trong thang máy của một tòa nhà chung cư vì hành động liên tiếp đạp vào cửa của một gã say rượu.

Bốn cư dân sinh sống trong một tòa chung cư tại tỉnh Giang Tây của Trung Quốc đã bị mắc kẹt trong thang máy chỉ vì một người đàn ông say rượu liên tiếp đạp mạnh vào cửa thang máy ở bên ngoài.

Camera an ninh của tòa chung cư ghi lại hình ảnh một người đàn ông trong tình trạng say rượu liên tiếp xông phi vào cánh cửa thang máy dưới tầng 1. Hành động của gã say rượu khiến 4 người đứng trong thang máy ở tầng 18 bị mắc kẹt không thể ra ngoài.

Trước đó, người đàn ông này đã nằm lăn ra sàn nhà cùng với người chị gái cũng đang trong tình trạng say tới mức không thể đứng dậy. Chứng kiến cảnh tượng gã say liên tiếp đạp mạnh vào cửa thang máy, một cư dân tòa nhà đã can ngăn nhưng không thành công.

Những cú đạp mạnh đã khiến thang máy tòa nhà dừng hoạt động giữa tầng 17 và 18 và khiến 4 người đàn ông đứng bên trong bị mắc kẹt. Sau đó, nhân viên kỹ thuật xuất hiện và mở cửa cho 4 người bên trong để họ thoát ra ngoài an toàn.

Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông say xỉn có hành vi phá hoại của công.

Minh Thu (lược dịch)