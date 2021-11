Black Friday 'không như mơ' của người dân Mỹ

Theo ghi nhận, trong ngày Black Friday ở Mỹ hoạt động tại một số trung tâm mua sắm trầm lắng hơn so với những năm trước.

Các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Cowen cho biết, các cửa hàng vào Black Friday năm nay ghi nhận số sản phẩm hết hàng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Nhiều người mua sắm đã chọn đặt hàng sẵn trên mạng rồi đến nơi nhận đồ, thay vì mạo hiểm đi lại bên trong các cửa hàng.

Tuy nhiên, tình trạng hết hàng cũng xảy ra, tập trung ở nhóm các mặt hàng gia dụng và may mặc cơ bản. Năm nay, các chương trình giảm giá cũng thấp hơn nhiều so với mọi năm, chỉ quanh mức 20-50%.

Theo các chuyên gia, vì ảnh hưởng của Covid-19 và các mặt hàng được giảm giá thấp hơn do khan hiếm nguồn cung là những nguyên nhân chính làm thay đổi thói quen mua sắm của người dân Mỹ.

Một cuộc khảo sát của công ty kiểm toán và dịch vụ tài chính Deloitte cho thấy, người dân Mỹ đã chi 80-85% ngân sách quà tặng cho kỳ nghỉ ngay cả trước Black Friday.

Số liệu do hãng công nghệ Adobe tổng hợp cũng cho hay, những người sử dụng các nền tảng thương mại điện tử ở Mỹ đã chi 76 tỉ USD kể từ đầu tháng 11, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước khi nhiều người cùng dự kiến sẽ ít khuyến mại hơn trong kỳ mua sắm năm nay do lạm phát tăng.

Trong khi đó, theo báo cáo của Mastercard SpendPulse, doanh số bán lẻ trong ngày Black Friday ở Mỹ tăng 29,8% so với năm 2020 tính đến 15h00 ở Mỹ.

Chỉ số kinh tế điện tử Adobe Digital Economy Index thông báo, tính đến 21h00 ngày 26/11, người tiêu dùng đã chi 6,6 tỉ USD. Dự kiến ​​tổng chi tiêu trong ngày là từ 8,8-9,2 tỉ USD.

Năm nay, các doanh nghiệp bán lẻ Walmart và Target nổi bật hơn hẳn các nhà bán lẻ khác một phần nhờ các dịch vụ mua hàng trực tuyến - nhận hàng tại cửa hàng của họ. Cùng với đó, Target đã bổ sung hơn 18.000 chỗ đậu xe để nhận hàng cho khách, tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái.

Target cho biết, mặt hàng được mua nhiều nhất trong ngày Black Friday của họ là máy trộn chuyên nghiệp KitchenAid thường được bán với giá 429,99 USD, giảm còn 219,99 USD và đồng hồ Apple và AirPods giảm đến 60 USD.

Một số hình ảnh ngày Black Friday 2021 ở Mỹ:

Người dân xếp hàng để vào một cửa hàng trên Đại lộ số 5 vào ngày Black Friday ở Manhattan.

Người mua sắm xếp hàng tại trung tâm King of Prussia ở Pennsylvania.

Một người phụ nữ đi ngang qua biển hiệu quảng cáo ở Manhattan.

Hàng dài người chờ vào Macy's trước khi mở bán ở Manhattan.

Bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Simpsonville, Kentucky.

Trung tâm mua sắm King of Prussia ở Pennsylvania.

Nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn chờ đợi người mua vào ngày Black Friday ở Kentucky.

Khách hàng mua giày tại một cửa hàng ở trung tâm Manhattan.

Nhiều người coi ngày Black Friday là dịp để đi dạo cuối tuần.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều người Mỹ không coi Black Friday là “ngày hội mua sắm”.

