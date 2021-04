Bí mật trong sợi tóc khiến 6 nhân viên hành chính công Trung Quốc bị đuổi việc

Tờ Southern Metropolis Daily cho hay, 6 nhân viên hành chính công ở huyện Vĩnh Thuận thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc đã bị sa thải sau cuộc xét nghiệm mẫu tóc được chính quyền địa phương triển khai bắt đầu từ tháng Ba. Theo đó, kết quả xét nghiệm mẫu tóc cho thấy, 6 nhân viên này đã sử dụng ma túy.

Bí mật trong sợi tóc tố giác 6 nhân viên hành chính công ở huyện Vĩnh Thuận của Trung Quốc nghiện ma túy và bị đuổi việc. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Kể từ tháng Ba, chính quyền huyện Vĩnh Thuận triển khai chiến dịch kiểm tra mẫu tóc để phát hiện xem trong số 12.000 nhân viên hành chính công có bao nhiêu người nghiện ma túy. Chương trình xét nghiệm được cho sẽ kết thúc vào cuối tháng Tư. Ngay khi có kết quả, nếu nhân viên nào được xác định nghiện ma túy, người đó sẽ bị buộc thôi việc.

Số người sống thường trú tại huyện Vĩnh Thuận hiện là 444.900 người. Huyện Vĩnh Thuận cũng không phải là nơi đầu tiên ở tỉnh Hồ Nam triển khai xét nghiệm mẫu tóc của các nhân viên hành chính công. Trước đây, thành phố Chu Châu và thị trấn Vĩnh Châu của tỉnh Hồ Nam cũng đã triển khai chiến dịch kiểm tra tương tự.

Nhiều báo cáo cho thấy, tình hình nhân viên hành chính công ở tỉnh Hồ Nam nghiện ma túy là vô cùng nghiêm trọng. Từ năm 2015 – 2018, hơn 400 đảng viên và nhân viên hành chính công ở tỉnh Hồ Nam bị phát hiện nghiện ma túy, theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải.

Xét nghiệm mẫu tóc hiện được xem là phương pháp hiệu quả nhằm phát hiện các trường hợp sử dụng ma túy. Trong quá trình xét nghiệm, nhân viên y tế sẽ dùng kéo cắt một ít tóc của người được làm xét nghiệm. Dựa theo tính toán tốc độ mọc của tóc, thời gian sử dụng ma túy có thể bị phát hiện trong vòng 3 – 6 tháng. Đây là điều mà phương pháp truyền thống như phân tích mẫu máu và nước tiểu không làm được. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, độ dài của sợi tóc còn tố giác chủ nhân đã sử dụng thuốc gây nghiện suốt nhiều năm.

Trên thực tế, người nghiện ma túy chỉ cần ngưng dùng thuốc từ 2 - 3 ngày, trước khi khám sức khỏe, xét nghiệm nước tiểu sẽ cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, nếu áp dụng phương pháp kiểm tra bằng xét nghiệm tóc, hành động gian lận sẽ bị phát giác.

Nguyên nhân là do trong quá trình tăng trưởng, sợi tóc đã tích lũy tất cả những chất do máu và bạch huyết mang đến. Do đó, đối với các nhà nghiên cứu khoa học và pháp y, sợi tóc giúp tố cáo nhiều bí mật quan trọng của con người.

Cụ thể, sợi tóc sẽ cho biết loại ma túy mà chủ nhân đã sử dụng cũng như mức độ nghiện của người đó cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Đây là những bí mật mà nhiều khi cả những xét nghiệm máu và nước tiểu tinh vi nhất cũng không phát hiện ra.

