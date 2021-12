Cuộc giải cứu bé gái 9 tuổi bị biến thành 'cô dâu nhí' của người chồng già ở Afghanistan

Cô bé Parwana (9 tuổi) là một trong những bé gái Afghanistan may mắn được giải cứu sau 2 tuần bị biến thành cô dâu nhí để cứu đói cho cả nhà.

Di chuyển qua con đường đèo quanh những ngọn núi bị tuyết phủ trắng xóa, người mẹ trẻ cùng 6 con nhỏ ngồi hàng ghế sau ô tô đang mong ngóng được tới nơi ở mới nằm ở phía tây bắc Afghanistan.

Mang theo duy nhất chiếc chăn để giữ ấm, cô bé Parwana Malik (9 tuổi) không giấu được niềm vui khi được giải cứu khỏi tay người chồng già.

“Cháu rất vui. Tổ chức đã cứu cháu khỏi người chồng và ông ấy rất già”, cô bé Parwana nói.

Bé Parwana (bên trái) từng bị biến thành cô dâu nhí để cứu đói cho cả nhà. (Ảnh: CNN)

Hồi tháng 11, CNN đã cho đăng tải bài viết về chuyện bé Parwana và một số bé gái khác bị chính bố đẻ bán đi làm vợ của người khác để lấy tiền nuôi sống các thành viên còn lại trong gia đình.

Vào thời điểm đó, bố của Parwana là ông Abdul Malik cho hay cô bé đã khóc cả ngày lẫn đêm, đồng thời năn nỉ bố đừng bán cho người khác, bởi cô bé muốn được tiếp tục đi học.

Sau khi câu chuyện của bé Parwana được công bố, tổ chức phi lợi nhuận "Too Young to Wed" (TYTW) đặt trụ sở tại Mỹ đã tham gia giải cứu cô bé, cùng các anh chị em và mẹ của bé Parwana để đưa tới ngôi nhà an toàn.

“Đây chỉ là giải pháp tạm thời. Điều mà chúng tôi thực sự muốn làm là ngăn chặn vấn nạn các bé gái bị bán để làm cô dâu nhí”, ông Stephanie Sinclair, nhà sáng lập TYTW cho hay.

Sau 4 tiếng đồng hồ di chuyển, cả gia đình của Parwana đã tới được một khách sạn nhỏ ở Herat, thành phố lớn thứ 3 tại Afghanistan. Cùng đi với bé Parwana còn có người mẹ Reza Gul và anh trai của cô Reza Gul là anh Payinda.

Theo cô Reza Gul và anh Payinda, bố của bé Parwana đã bán con bất chấp sự phản đối của gia đình.

“Tôi đã vô cùng tức giận. Tôi đã đánh anh ấy và tôi đã khóc. Nhưng chồng tôi nói anh ấy không còn lựa chọn nào khác”, cô Reza Gul nói.

Được biết, cô bé Parwana bị bố đẻ bán cho một người đàn ông có tên Qorban (55 tuổi) để đổi lấy số tiền mặt, đàn cừu và đất đai có giá khoảng 2.200 USD vào ngày 24/10.

Ông Qorban cho biết, đây sẽ là “cuộc hôn nhân thứ 2” của mình và hứa sẽ chăm sóc cho bé Parwana tử tế.

Nhưng thực tế, mẹ của bé Parwana cho hay, “Con bé nói nó bị đánh và không muốn ở lại đó”.

“Họ đánh cháu rất nhiều, họ chửi rủa và bắt cháu dậy từ rất sớm để làm việc”, cô bé Parwana nói thêm.

Sau khi chuyện bé Parwana bị đối xử tệ bạc được công khai, cộng đồng dân cư đã vô cùng tức giận và gây sức ép buộc ông Qorban phải đi trốn. Bố đẻ của bé Parwana cũng cho hay ông đã bị dư luận chỉ trích nặng nề.

Sau 2 tuần kể từ ngày bị bán, bé Parwana đã được giải cứu để trở về với gia đình, nhưng bố của cô bé vẫn nợ ông Qorban số tiền 2.200 USD vốn được xem là của hồi môn và chưa biết lấy gì để trả nợ. Bởi số tiền này đã bị bố của Parwana chi trả cho các khoản nợ trước đó.

Sau 2 đêm ở tạm khách sạn, gia đình bé Parwana được chuyển tới sống trong căn nhà an toàn mà tổ chức TYTW tài trợ. Đây là lần đầu tiên cô bé được sống trong một ngôi nhà thực sự, sau 4 năm sống trong căn lều ở trại tị nạn Qala-e-Naw thuộc tỉnh Badghis của Afghanistan.

“Cháu cảm thấy rất vui khi được ở trong nhà. Mọi người đã cho cháu một cuộc sống mới”, bé Parwana vui vẻ nói.

Gia đình bé Parwana sẽ ở lại trong căn nhà an toàn trong những tháng mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, kế hoạch dài hạn cho gia đình bé Parwana hiện vẫn chưa được xác lập, bởi tất cả còn phụ thuộc vào nguồn tài chính hỗ trợ mà TYTW nhận được.

Hiện tại, TYTW đang cố gắng vận chuyển lương thực cứu trợ tới trại tị nạn Qala-e-Naw, nơi sinh sống của khoảng 150 người. Bố của Parwana cũng đang ở lại khu trại tị nạn này để kiếm tiền trả nợ. Ông sẽ được TYTW hỗ trợ đưa về sống cùng với vợ con nếu muốn.

Giai đoạn khó khăn nhất của phụ nữ Afghanistan

Nền kinh tế Afghanistan bị sụp đổ gần như hoàn toàn kể từ giữa tháng Tám, thời điểm lực lượng phiến quân Taliban nắm quyền kiểm soát quốc gia Nam Á sau khi Mỹ và lực lượng đồng minh rút quân. Hàng tỉ USD trong ngân hàng trung ương Afghanistan bị đóng băng, các ngân hàng cạn sạch tiền mặt và người lao động không được trả lương suốt nhiều tháng.

Tình cảnh này khiến nhiều tổ chức cứu trợ như Human Rights Watch đưa ra cảnh báo những người nghèo nhất ở Afghanistan sẽ đối mặt với nạn đói khủng khiếp trong mùa đông giá lạnh năm nay.

Niềm vui của bé Parwana khi thoát khỏi người chồng lớn tuổi. (Ảnh: CNN)

Theo báo cáo gần đây của IPC nhằm đánh giá tình trạng bất ổn an ninh lương thực, hơn một nửa trong tổng dân số 39 triệu người ở Afghanistan sẽ đối mặt với nạn đói trầm trọng vào tháng 3/2022. Ngoài ra, hơn 3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi có thể sẽ bị suy dinh dưỡng nặng.

Ngay cả trước khi Taliban giành quyền kiểm soát, nạn đói đã hoành hành ở Afghanistan và nay nhiều bé gái đang phải trả giá bằng chính cơ thể và cuộc sống cá nhân.

“Những bé gái Afghanistan đang bị biến thành thứ để trao đổi lương thực. Bởi nếu không làm như vậy, các gia đình sẽ bị chết đói”, bà Mahbouba Seraj, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ ở Afghanistan chia sẻ với CNN.

Dù kết hôn dưới 15 tuổi bị xem là phạm pháp, nhưng phong tục này vẫn diễn ra suốt nhiều năm qua ở không ít khu vực trên lãnh thổ Afghanistan. Tình hình càng trở nên trầm trọng kể từ khi Taliban lên nắm quyền và các gia đình ngày càng nghèo đói.

Theo bà Seraj, nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra như việc các bé gái qua đời khi sinh con, do cơ thể còn quá non yếu.

Theo đánh giá của Chỉ số Phụ nữ, Hòa bình và An ninh năm 2021, Afghanistan bị liệt vào danh sách những quốc gia tồi tệ nhất đối với phụ nữ. Trên thực tế, lâu nay, phụ nữ ở Afghanistan chỉ được xem là công dân hạng 2.

Kể từ khi Taliban lên nắm quyền, các quyền lợi của phụ nữ Afghanistan liên quan tới giáo dục và việc làm lại càng bị giới hạn. Thậm chí, các nữ diễn viên cũng không còn được xuất hiện trên truyền hình.

Không thể phủ nhận việc không ít bé gái Afghanistan vẫn tiếp tục bị bán làm cô dâu nhí và TYTW hiện cố gắng giải cứu các nạn nhân nhỏ tuổi cùng với mẹ đẻ và các anh chị em để đưa họ tới các khu tái định cư như nơi gia đình bé Parwana đang sinh sống.

Những người hoạt động vì quyền phụ nữ như bà Seraj nhận định phụ nữ ở Afghanistan vẫn đang phải trải qua giai đoạn tồi tệ nhất.

“Mọi thứ mới chỉ là khởi đầu và mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chuyện tồi tệ vẫn đang diễn ra do cái đói, cái rét và nghèo khó cùng sự thiếu hiểu biết”, bà Seraj nhấn mạnh.

'Cuộc chiến không tiếng súng' giữa phụ nữ Afghanistan và Taliban Những lời hứa suông của Taliban khiến phụ nữ và bé gái Afghanistan rơi vào tuyệt vọng, khi họ vẫn chưa được phép đi học và đi làm trở lại.

Minh Thu (lược dịch)