Bé gái 2 tuổi dũng cảm cứu sống người mẹ bất tỉnh ngã xuống sân ga

The Mirror đưa tin, hôm 4/7, một phụ nữ Ấn Độ đã có mặt tại ga tàu với các con gồm một bé gái 2 tuổi và bé trai 6 tháng tuổi. Bất ngờ khi cả gia đình đi qua nhà ga, người phụ nữ ngất xỉu và ngã xuống cầu thang. Ngoài hai người con thì không ai để ý đến điều này. Nhưng may mắn thay, cô con gái lớn không hề hoảng hốt và vẫn giữ được bình tĩnh.

Ngay sau khi người mẹ bị ngất, bé gái 2 tuổi nhanh trí chạy đi tìm cảnh sát để nhận được sự giúp đỡ. Khi bé gái tìm thấy các sĩ quan cảnh sát, cô đã cố gắng giải thích những gì đã xảy ra, mặc dù thực sự không thể nói rõ ràng. Nhận thấy bé gái có biểu hiện bất thường lực lượng cảnh sát đã đi theo cô bé để tìm hiểu sự việc. Đúng như dự đoán, lực lượng cảnh sát đã tìm thấy người mẹ đang nằm bất động trên đất, bên cạnh là cậu con trai đang khóc lóc dữ dội.

Khi đến nơi lực lượng cảnh sát cố gắng làm người phụ nữ tỉnh lại bằng cách làm ướt đầu bằng nước mát, sau đó gọi xe cấp cứu. Họ di chuyển người phụ nữ từ cầu thang xuống tầng và chờ các bác sĩ. Hai đứa trẻ được đưa về đồn cảnh sát để trông nom.

Không biết chính xác nguyên nhân khiến người phụ nữ ngất xỉu, nhưng các bác sĩ cho biết việc phản ứng nhanh của cô con gái đã cứu sống được người mẹ. Nếu không có hành động dũng cảm của bé gái thì mọi sự giúp đỡ của các bác sĩ sẽ trở nên vô nghĩa.

Vụ việc đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận và cộng đồng mạng.

