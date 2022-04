Vì sao nhiều phụ huynh Trung Quốc không muốn cho con đi học mẫu giáo?

Những vụ việc đáng tiếc xảy ra ở nhiều trường mầm non tại Trung Quốc khiến không ít phụ huynh hoang mang và do dự gửi con tới trường.

Trong những năm gần đây, việc nhiều ngôi trường mẫu giáo ở Trung Quốc liên tiếp vướng vào lùm xùm khiến không ít phụ huynh lưỡng lự chuyện gửi con tới trường.

Như hồi đầu tháng Ba, nhiều người được nhìn thấy đứng trước cổng của một ngôi trường mầm mon ở phía đông Trung Quốc. Một người cầm tấm biển hiệu ghi nội dung “Hãy cho chúng tôi biết sự thật, đòi lại công lý cho con chúng tôi”.

Gia đình bé trai chết ở trường mầm non đi đòi lại công lý cho con. (Ảnh: Weibo)

Họ là những người thân của một bé trai (5 tuổi) mang họ Zhao không may đã qua đời trong giờ nghỉ sau bữa ăn trưa tại trường mầm non vào ngày 2/3. Ngôi trường xảy ra sự việc thương tâm nằm ở tỉnh An Huy của Trung Quốc.

Người mẹ của cậu bé là cô Liu cầm di ảnh của con trai đứng trước cổng trường cho rằng, nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết của con đã bị giấu giếm, theo Btime.com.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi được công bố hôm 15/3, nguyên nhân dẫn tới cái chết của bé Zhao là do phù phổi cấp, hiện tượng do ứ quá nhiều dịch trong phổi. Nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi cho hay không phát hiện có hiện tượng sưng viêm, trúng độc hay suy tim. Trong khi đây là những nguyên nhân phổ biến gây hiện tượng phù phổi cấp.

Cô Liu không chấp nhận kết quả khám nghiệm tử thi, đồng thời khẳng định trước khi chết, con trai hoàn toàn khỏe mạnh. Người mẹ đau đớn nói thêm khi con trai được đưa vào viện cấp cứu, các cô giáo ở trường mần non cũng không hề đi theo để xem xét tình hình.

“Khi xe cứu thương tới trường và qua thăm khám, nhân viên y tế thông báo với tôi rằng con trai tôi đã qua đời”, cô Liu nghẹn ngào nói.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, bà của bé Zhao đưa cháu tới trường học. Cậu bé đã được kiểm tra thân nhiệt và có kết quả bình thường. Tới trưa, bà của Zhao nhận được cuộc gọi từ giáo viên trường học nói rằng cậu bé đang ngủ và đã được đưa đi nằm.

“Người giáo viên nói anh ta đã bất cẩn bởi chưa bao giờ tới kiểm tra lại sau khi đặt con trai tôi lên giường ngủ. Khi giáo viên gọi cho bà nội, anh ta cũng không hề nói gì về chuyện thằng bé cảm thấy không thoải mái”, cô Liu cho hay.

Nhưng vào lúc 14h cùng ngày, nhà trường đã gọi điện cho cô Liu và chồng về chuyện bé Zhao bị chảy máu mũi. Khi cặp đôi tới được trường học, họ chỉ nhìn thấy con đang nằm bất tỉnh trên giường.

Xe cấp cứu được gọi tới, nhưng cậu bé đã qua đời khi nhân viên y tế chưa kịp có mặt.

Vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra và các quan chức quận cho biết họ đã nhận được thông tin, đồng thời đang liên lạc với phụ huynh của nam sinh tử vong.

Đây không phải là lần đầu tiên những vụ việc đáng tiếc xảy ra ở các trường mầm non ở Trung Quốc khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Gần đây nhất, hôm 30/3, một trường mẫu giáo ở tỉnh Tứ Xuyên bị bắt quả tang dùng rau đã bị hỏng và thực phẩm hết hạn sử dụng để nấu ăn cho học sinh trong trường.

Trước đó, một nữ phụ huynh báo cáo chuyện con trai bị giáo viên mầm non tát và xô đẩy thô bạo.

Một người mẹ khác chia sẻ trên mạng xã hội Douyin rằng, “Con tôi đã hơn 3 tuổi và mọi người thường hỏi tôi tại sao tôi không cho con đi học mầm non. Tôi chưa bao giờ trả lời câu hỏi này”.

Minh Thu (lược dịch)