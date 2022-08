Người cha nhẫn tâm 3 lần bán con gái thiểu năng trí tuệ để lấy tiền sính lễ cưới

Người cha nhẫn tâm 3 lần bán con gái cho nhà khác để làm đám cưới, dù cô bé vẫn còn ở tuổi thiếu niên và bị thiểu năng trí tuệ.

Một người đàn ông ở Trung Quốc bị bắt giữ trước nghi ngờ nhiều lần bán con gái tuổi teen bị thiểu năng trí tuệ cho những gia đình khác để làm đám cưới và từ đó thu lời bất chính tiền sính lễ.

Người đàn ông họ Xie sinh sống ở một ngôi làng tại thành phố Liên Nguyên thuộc tỉnh Hồ Nam đã bán con gái cho 3 người đàn ông trong nhiều năm để lấy tiền sính lễ từ nhà trai, theo tờ The Paper.

Người cha (áo đen) và một bà mối bị bắt trước cáo buộc 3 lần bán con gái thiểu năng trí tuệ để lấy tiền sính lễ. (Ảnh: SCMP)

Đối tượng Xie nói dối rằng con gái đã ngoài 20 tuổi và đủ trưởng thành để kết hôn với 3 người đàn ông trong giai đoạn từ năm 2018 – 2021. Song theo người anh trai mang họ Chen của một chú rể đã cưới con gái ông Xie, thông tin trên căn cước công dân ghi cô dâu sinh vào tháng 1/2005 , tức hiện tại cô bé mới 17 tuổi.

Trên thực tế, tại Trung Quốc, việc nhà trai trao cho nhà gái khoản tiền lớn làm sính lễ vẫn đang là phong tục cưới phổ biến. Theo đó, ông Xie đã thu số tiền hơn 90.000 nhân dân tệ (13.300 USD) của gia đình anh Chen. Đây là cuộc hôn nhân thứ 2 của con gái ông Xie. Đáng nói, ông Xie đã từ chối trả lại tiền cho gia đình anh Chen khi nhà trai phát hiện con gái ông Xie từng cưới một người đàn ông khác làm chồng.

Anh Chen nói thêm gia đình anh không phát hiện chuyện gì bất thường, do cô dâu chủ yếu sống cùng với bố mẹ đẻ sau lễ cưới, bởi người chồng là lao động di cư nên thường xuyên đi làm ăn xa. Cũng theo anh Chen, người em trai không tìm được vợ do tình hình tài chính gia đình khó khăn. Cuối cùng, họ được ông Xie hạ giá sính lễ do con gái bị thiểu năng trí tuệ.

“Cô ấy trẻ và có thể sinh con, chuyện này rất khó tìm ở các vùng nông thôn”, anh Chen cho hay.

Ngoài gia đình anh Chen, ông Xie cùng người vợ cũng bị thiểu năng trí tuệ được cho đã thu hàng chục nghìn nhân dân tệ của 2 người đàn ông khác khi bán con gái làm cô dâu.

Tuy nhiên, vào thời điểm cảnh sát địa phương bắt giữ ông Xie hồi tháng Ba trước nghi ngờ lừa đảo tiền, ông này đã tiêu hết số tiền sính lễ mà 3 gia đình nhà trai đưa cho.

Hồ sơ vụ án của ông Xie đã được chuyển tới các công tố viên để xác định liệu người đàn ông này có bị cáo buộc tội lừa đảo hôn nhân hay không. Trong khi đó, con gái tuổi teen và vợ của Xie đã được đưa tới hai cơ sở chăm sóc khác nhau.

Hành vi bán con gái còn ở độ tuổi thiếu niên để kiếm lời của ông Xie khiến dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ.

“Ông ta không xứng đáng làm một người cha”, một cư dân mạng nhấn mạnh.

Dù luật pháp Trung Quốc quy định tuổi kết hôn của nữ giới là sau 20 tuổi, nhưng kết hôn sớm ở các vùng nông thôn không phải là chuyện hiếm. Được biết, những cặp vợ chồng trẻ về ở với nhau và khi đủ tuổi theo luật pháp quy định, họ mới đi đăng ký kết hôn.

Câu chuyện cô bé tuổi teen thiểu năng trí tuệ bị bố đẻ bán nhiều lần để kiếm lời một lần nữa khơi dậy cuộc tranh luận về nhiều vụ án phụ nữ nông thôn bị biến thành công cụ kiếm tiền trong những năm gần đây, giữa lúc nhiều nam giới đến tuổi kết hôn nhưng không tìm được bạn đời.

Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ chênh lệch giới tính ở mức cao nhất trên thế giới. Thông tin dân số quốc gia vào năm 2020 của Trung Quốc cho thấy trong độ tuổi kết hôn từ 20 – 40, số nam giới nước này nhiều hơn nữ giới là 17,52 triệu người.

Đối với những gia đình nghèo khó chuyện lấy vợ càng trở nên khó khăn hơn. Do đó, những phụ nữ là nạn nhân của bọn buôn người hoặc những cô gái bị thiểu năng trí tuệ hay khuyết tật trở thành lựa chọn cuối cùng với những người đàn ông nghèo khó muốn có người giúp gia đình sinh con để nối dõi tông đường.

Hồi tháng Hai, vụ án một người phụ nữ khuyết tật bị bán 2 lần làm cô dâu từng khiến dư luận Trung Quốc bị sốc, sau khi hình ảnh người này bị buộc xích vào cổ được tiết lộ. Người phụ nữ đã sinh được 8 người con cho một người đàn ông, người đã mua cô về làm vợ cách đây 24 năm. Sau khi sự việc bị phơi bày, người phụ nữ đã được một bệnh viện địa phương chăm sóc cho tới nay.

