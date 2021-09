Tranh cãi bảo vệ nhà ga Trung Quốc kéo rách váy của hành khách trước đám đông

Nhân viên an ninh nhà ga ở Trung Quốc gây tranh cãi khi làm rách váy áo của nữ hành khách trong quá trình giằng co kéo cô này ra khỏi toa tàu.

Cảnh sát thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đang tiến hành điều tra sự việc một nữ hành khách đi tàu điện ngầm bị nhân viên an ninh nhà ga kéo ra khỏi tàu một cách thô bạo và thậm chí làm rách váy áo của cô này.

Sự việc xảy ra vào ngày 30/8 và đoạn video ghi lại sự việc đang trở thành đề tài tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong video, người phụ nữ mặc váy đen đã xảy ra tranh cãi với một người đàn ông lớn tuổi ngồi cùng toa tàu. Cô này tiếp tục la hét và quát lớn người đàn ông khi nhân viên an ninh nhà ga có mặt và đề nghị nữ hành khách xuống khỏi tàu.

Tuy nhiên, người phụ nữ không chịu làm theo nên buộc nhân viên an ninh phải ra tay kéo người này. Trong quá trình giằng co đôi bên, tư trang của nữ hành khách bị văng khắp nơi và thậm chí váy áo của cô này còn bị xé rách làm hở cả nội y trước mặt đám đông đang đứng gần đó. Ngay cả khi đã bị kéo ra khỏi toa tàu, người phụ nữ vẫn cố tình chạy ngược lại vào trong toa trong khi mồm liên tục la hét cầu cứu và dùng tay bám chặt vào chiếc cột sắt.

Hành động mạnh tay kéo nữ hành khách ra khỏi tàu điện ngầm của nhân viên an ninh nhà ga đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc.

Tới ngày 31/8, chi nhánh điều hành tuyến Metro Tây An đã đưa ra thông báo về sự việc. Theo đó, người phụ nữ đã chửi bới nhiều hành khách khác và còn xảy ra đánh nhau ngay trên tàu. Sau khi không thể thuyết phục người phụ nữ xuống tàu, nhân viên kiểm soát đã gọi điện báo cho cảnh sát và nhân viên an ninh nhà ga tới hỗ trợ đưa cô này xuống tàu một cách an toàn.

Dù quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành, song các luật sư đã chỉ ra được cách đối phó tình huống không đúng của nhân viên an ninh bất chấp thực tế hành động của người phụ nữ cũng vô cùng đáng trách.

Ông Lu Fengyang, một luật sư ở Văn phòng Luật AllBright, chia sẻ với tờ Paper rằng các nhân viên an ninh ở nhà ga không có quyền yêu cầu hành khách ra khỏi tàu và hành động của họ cần có văn minh và lý lẽ.

Luật sư tại Văn phòng Luật Jinzhou là ông Xing Xin cũng cho rằng, nhân viên an ninh có thể chờ cảnh sát tới xử lý hành vi gây rối nơi công cộng của nữ hành khách. Do đó, nữ hành khách này có thể đi kiện, nếu như cho rằng bản thân đã bị nhân viên an ninh nhà ga ngược đãi.

Minh Thu (lược dịch)