Cảm phục người cha tự tay may hơn 100 bộ váy cho con gái

Người cha 33 tuổi ở tỉnh Giang Tây của Trung Quốc đã tự tay thiết kế và cắt may hơn 100 bộ váy cho cô con gái kể từ khi bé mới được 4 tuổi.

Khi biết được người thợ may làm ra những chiếc váy tuyệt đẹp với nhiều phong cách khách nhau từ cổ trang cho tới hiện đại mà bé gái trong video mặc, nhiều người không khỏi bất ngờ. Không ai khác, người thợ làm ra những bộ váy này chính là bố của bé gái.

Dưới bàn tay tài hoa của “người cha thợ may”, biệt danh mà cộng đồng mạng Trung Quốc đặt cho anh Xu Ruiqin, hơn 100 chiếc váy dành riêng cho con gái nhỏ đã ra đời.

Anh Xu tự tay chọn vải, vẽ, cắt, may, khâu và thêu họa tiết cho váy của con gái. Thậm chí, anh Xu còn có thể trang điểm cho con để làm nổi lên tổng thể hình ảnh và phong cách bộ trang phục con gái mặc trên người.

Những chiếc váy được anh Xu may mang phong cách khác nhau. Thậm chí, nhiều bộ được xếp vào hàng cầu kỳ như trang phục của Nhật Bản hay phục trang cổ xưa của các thiếu nữ Trung Quốc cho tới bộ váy trắng tinh khôi của cô dâu thời hiện đại.

“Người cha thợ may” bắt đầu may váy cho con khi bé gái được 4 tuổi với hy vọng lưu lại quãng tuổi thơ tươi đẹp của con. Anh sử dụng chiếc máy khâu được truyền lại từ thời mẹ anh.

“Ban đầu tôi còn không biết cách khâu vá và cứ thế dần dần học hỏi. Từ đó, kỹ năng cũng ngày càng được cải thiện. Tôi muốn con gái có thể nhớ được những địa điểm mà gia đình từng đặt chân tới và những việc chúng tôi đã cùng nhau trải qua, cũng như giúp con có được những ký ức tuổi thơ tươi đẹp”, anh Xu tâm sự.

Lấy cảm hứng từ những địa điểm sẽ đặt chân tới, anh Xu sẽ lên ý tưởng thiết kế và may váy cho con để hợp với khung cảnh sau đó chụp và quay video lại để làm kỷ niệm.

Trong một lần tới thăm một ngôi làng cổ, anh Xu chỉ mất 1 ngày để cho ra sản phẩm là bộ váy cổ trang màu đỏ cho con gái. Nhưng cũng có những bộ váy khiến anh Xu mất hàng tuần mới có thể hoàn thành, khi anh phải tự tay vẽ và thêu. Việc đính từng hạt cườm và chuỗi hạt để làm họa tiết trang trí trên trang phục là công đoạn mất khá nhiều thời gian.

“Lolita là bộ trang phục khó may nhất, nhưng con gái tôi lại vô cùng yêu thích. Quá trình may rất phức tạp do có nhiều họa tiết trang trí, các tầng xếp vào nhau và dây buộc nên thời gian hoàn thành sản phẩm khá lâu và qua nhiều công đoạn”, anh Xu nói.

Bản thân vô cùng tự hào vì có thể tự tay may váy cho con gái nhưng ban đầu, anh Xu có suy nghĩ e ngại khi để mọi người biết việc mình làm.

“Tôi sống trong môi trường mà người dân nơi đây vẫn có suy nghĩ khá cổ hủ và họ khó chấp nhận những cái mới, cũng như chưa có người đàn ông nào làm như vậy trước đây. Do đó, tôi không muốn ai biết mình tự tay may váy cho con vì tôi lo sợ họ có những đánh giá không hay về mình”, anh Xu tâm sự.

Nhưng tất cả đã thay đổi khi anh trai của anh Xu khuyến khích em trai nên quay lại các đoạn video và chia sẻ trên mạng về quá trình thực hiện may váy cho con gái.

Anh Xu cũng cho rằng, việc quay lại các đoạn video đặc biệt này sẽ giúp anh có thêm động lực để trở thành người cha có trách nhiệm với gia đình.

“Trước đây, tôi chỉ tải các video lên mạng khi cảm thấy muốn làm như vậy. Nhưng khi có ngày càng nhiều người theo dõi tài khoản mạng xã hội cá nhân với đủ mọi lứa tuổi và giới tính, tôi đã chú trọng hơn tới cách giáo dục con gái mình như cách giao tiếp với người khác. Tôi không muốn trở thành tấm gương xấu trước mắt con”, anh Xu chia sẻ.

Hiện anh Xu có kế hoạch thiết kế thêm các bộ trang phục truyền thống của Trung Quốc cho con gái và tiếp tục chia sẻ trên mạng xã hội.

“Tôi hy vọng những video này sẽ lưu giữ phần ký ức đáng giá của gia đình. Khi con bé trưởng thành, con có thể xem lại và hồi tưởng về những chuyện vui vẻ trong quá khứ. Con bé có thể cho con của nó xem lại và học cách trở thành một người mẹ tốt”, anh Xu giãi bày.

Minh Thu (lược dịch)