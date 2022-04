Nữ bác sĩ đăng ảnh mặc bikini để cảnh báo nguy hiểm

Nữ bác sĩ đăng ảnh mặc bikini lên mạng xã hội để tăng lượng tương tác liên quan tới bài viết cảnh báo nguy hiểm khi đi du lịch trên đảo.

Cô Huang Ching-wei, một bác sĩ cấp cứu tại Trung tâm Y tế đảo Lan Tự của Đài Loan quyết định đăng ảnh mặc bikini của bản thân để tăng lượng tương tác trên mạng xã hội, và từ đó có thêm người đọc được các hướng dẫn đảm bảo an toàn khi đi du lịch tại địa phương.

Vào ngày 10/4, trên trang Facebook cá nhân, cô Huang đã cho đăng bài viết mang tựa dề “Cân nhắc phô diễn một phần có thể để giúp giảm số vụ cấp cứu”.

Nữ bác sĩ ở Đài Loan đăng ảnh mặc bikini để thu hút thêm người đọc cảnh báo nguy hiểm khi đi du lịch ở đảo Lan Tự. (Ảnh: Huang Ching-wei)

Cô Huang đăng kèm bức ảnh đang mặc bộ đồ bơi màu xanh bắt mắt và tận hưởng thời gian thư giãn bên bể bơi kèm danh sách “30 việc nên và không nên làm” đối với các du khách khi tới thăm đảo Lan Tự.

Trong danh sách được cô Huang liệt kê bao gồm các bí kíp đảm bảo sức khỏe và an toàn trong thời gian vui chơi, địa chỉ các cửa hàng bán đồ lưu niệm ở địa phương, cùng phương pháp tìm kiếm sự hỗ trợ y tế nếu không may bị ốm hoặc bị thương khi tới đảo Lan Tự.

Mở đầu bài viết, cô Huang thông báo “Mùa du lịch ở đảo Lan Tự là lúc khoảng thời gian bận rộn của tôi chính thức bắt đầu. Có một số lưu ý đã được nhắc đi nhắc lại hàng năm. Dù có danh sách 30 việc nên và không nên làm, nhưng những năm qua không ít du khách đã có trải nghiệm buồn. Các bạn hãy đọc hết những lời khuyên trước khi tới du lịch vui chơi”.

Cô Huang nhấn mạnh thêm những bức ảnh được công bố đã được chọn lọc với hy vọng sẽ tăng lượng người đọc bài viết. Nếu như mục đích này không đạt được, trong năm tới các bức ảnh sẽ được thay thế bằng hình ảnh vết thương bị hoại tử.

Trong số danh sách lời khuyên được bác sĩ Huang công bố còn có việc “không uống rượu lái xe”, “không dừng xe ở giữa đường để chụp ảnh”, “cẩn thận khi nhìn thấy dê, lợn, chó và cua”, cũng như “không trèo ra các vách đá nguy hiểm để selfie”.

Mong muốn của bác sĩ Huang đã được đền đáp khi số lượng người xem, đọc bài viết và để lại bình luận tăng cao.

Nhiều người dùng mạng xã hội để lại bình luận như: “Những bức ảnh đã phát huy tác dụng. Tôi đã đọc toàn bộ nội dung trong bài đăng”, “Nữ bác sĩ thật vô cùng xinh đẹp và tôi sẽ cẩn trọng hơn, cũng như lắng nghe những lời khuyên”, “Hãy di cư tới đảo Lan Tự”, và “Vô cùng chu đáo và thực tế”.

Theo CNA, trong năm ngoái, bác sĩ Huang cũng đã cho đăng bài viết về những bí kíp tới du lịch an toàn ở đảo Lan Tự, nhưng chỉ nhận được 801 lượt like (yêu thích) cùng 82 bình luận và 109 lượt share (chia sẻ) trong cả năm. Nhưng trong năm nay, bằng cách “tung" ảnh bikini, bài viết của bác sĩ Huang đã nhận được 509 lượt like, 68 bình luận và 6 lượt chia sẻ tính tới ngày 13/4, tức chỉ sau 3 ngày đăng bài lên Facebook.

Nữ bác sĩ chia sẻ với truyền thông rằng mỗi năm, cô đều đăng các bài viết cảnh báo sức khỏe để khuyến cáo du khách. Nhưng vào năm nay, cô Huang quyết định đăng kèm hình ảnh mặc bikini với hy vọng thu hút thêm sự chú ý của cộng đồng mạng vào đọc bài viết. Mục đích lớn nhất mà cô Huang hướng tới là đảm bảo các du khách có một kỳ nghỉ an toàn trên đảo Lan Tự.

Người phụ nữ ở Mỹ bị cáo buộc tội giết người sau khi phá thai Người phụ nữ ở bang Texas đang đối mặt với cáo buộc giết người sau khi phá thai bằng thuốc.

Minh Thu (lược dịch)