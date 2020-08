Bác sĩ Pháp ‘hiến kế’ trị những người trẻ vi phạm phòng chống Covid-19

Kênh truyền hình BFM TV đưa tin, người phụ trách các bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Paris, Eric Com cho biết, nếu những người trẻ tuổi thấy khó khăn trong việc đeo khẩu trang, thì hãy để cho họ mắc Covid-19.

‘Mùa hè kỳ lạ’ của người Pháp giữa đại dịch Covid-19 Tờ Le Figaro của Pháp cho biết, trong đại dịch Covid-19 có tới 70% người Pháp thay vì đi du lịch nước ngoài đã chọn cách ở nhà và khám phá “tài nguyên thiên nhiên sẵn có”.

Trong trường hợp này khả năng miễn dịch cộng đồng sẽ được hình thành, nhất là khi mọi người quay trở lại trường phổ thông và đại học, nhưng đồng thời, theo ông, không nên để họ tiếp xúc với cha mẹ và những người già.

Bác sĩ người Pháp ‘hiến kế’ trị những người trẻ tuổi vi phạm phòng chống Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Theo bác sĩ Eric, rất khó để khiến những người trẻ tuổi đeo khẩu trang và không tụ tập đông người. Tuy nhiên, ông lưu ý, họ cũng có thể nhiễm bệnh thể nặng và lây nhiễm cho người khác trong nhóm rủi ro cao.

BFM TV cho biết, ở Thụy Điển họ để cho virus lây lan, và không có bằng chứng nào cho thấy dân số đã tăng khả năng miễn dịch, tỷ lệ tử vong do virus ở nước này cao hơn nhiều so với các quốc gia châu Âu khác.

“Virus “quá thông minh” và ở châu Âu sự lây lan của nó đang gia tăng. Tại Pháp, chính quyền không thể kiểm soát nổi một số khu vực và theo dõi con đường lây lan của Covid-19”, ông Eric nói.

Nếu tình hình phát triển tồi tệ hơn nữa, chính quyền sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng chế độ phong tỏa một lần nữa, ít nhất là ở một số khu vực. Các chuyên gia chưa nói về một làn sóng thứ hai, nhưng quan tâm về số lượng bệnh nhân mới nhập viện. “Ông Eric Kom đề xuất không xét nghiệm virus với các du khách từ quốc gia có nguy cơ cao, mà ngay lập tức cách ly họ”, BFM TV nhấn mạnh.

Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ trở lại của số ca mắc, thì thế giới thời gian qua cũng chứng kiến sự thay đổi về nhân khẩu học người nhiễm Covid-19, với việc ngày càng nhiều người trẻ dương tính với Covid-19 hơn. Một số quan chức chỉ ra nguyên nhân do xét nghiệm rộng rãi hơn, số khác nói rằng số ca nhiễm mới xuất phát từ những người không tuân thủ giãn cách xã hội. Tổ chức Y tế Thế giới đặc biệt hướng lời kêu gọi tới giới trẻ, khuyến khích bộ phận dân cư này tôn trọng các biện pháp bảo vệ.

Mới đây, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, tình trạng gia tăng đột biến số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 mới ở một số quốc gia có một phần nguyên nhân là do những người trẻ tuổi mất cảnh giác.

Ông Ghebreyesus nhấn mạnh, trước đây WHO đã đề cập đến vấn đề những người trẻ tuổi không phải là không thể bị Covid-19 đánh bại. Nhóm này vẫn có thể nhiễm bệnh và tử vong, nên phải thực hiện những biện pháp phòng ngừa như những đối tượng khác.

Theo một nghiên cứu của Mỹ công bố mới đây, trẻ nhỏ có thể là đối tượng cực kỳ dễ lây lan dịch bệnh. Tỷ lệ vật liệu gen của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở mũi trẻ em dưới 5 tuổi cao gấp 10 đến 100 lần so với trẻ em ở độ tuổi lớn hơn và người trưởng thành.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến ngày 3/8, toàn cầu ghi nhận 18.252.944 ca mắc Covid-19 trong đó có 693.117 ca tử vong và 11.455.858 bệnh nhân bình phục.

Thanh Bình (lược dịch)