Bà Melinda Gates nhận thêm hàng tỉ USD sau khi ly hôn

Cụ thể, Cascade Investment, công ty đầu tư do tỷ phú Bill Gates thành lập bằng tiền bán cổ phiếu và cổ tức của Tập đoàn Microsoft, đã chuyển nhượng cổ phần ở một công ty khác cho bà Melinda Gates, nâng tổng số tiền mà bà nhận được kể từ khi cặp đôi tuyên bố ly hôn lên hơn 3 tỉ USD.

Như vậy, theo các văn bản quy định, công ty đầu tư đã chuyển nhượng khoảng 2,25 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 851 triệu USD cho bà Melinda.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates bất ngờ thông báo ly hôn hôm 3/5. (Ảnh: Reuters)

Được biết, đây là cổ phiếu của các công ty gồm Deere & Co., Coca-Cola Femsa, Grupo Televisa, Canadian National Railway Co. và AutoNation Inc. mà Cascade Investment đang nắm giữ.

Trước đó, bà Melinda đã nhận cổ phiếu từ Công ty đường sắt quốc gia Canada với giá 1,5 tỉ USD, cũng như chứng khoán của đại lý ô tô lớn nhất nước Mỹ Autonation với giá 300 triệu USD.

Ngoài ra, theo luật ly hôn, bà Melinda cũng sẽ nhận được chứng khoán của Coca-Cola Femsa và Grupo Televisa của Mexico với tổng trị giá hơn 500 triệu USD.

Tài sản lớn nhất của cặp đôi là Cascade Investment. Thông qua công ty này, nhà Gates đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, năng lượng, các công ty công…

Theo Forbes, tài sản chung của 2 vợ chồng tỷ phú Mỹ vào khoảng 130 tỉ USD. Ngoài ra, hai người là đồng chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận Bill & Melinda Gates Foundation thành lập năm 2000. Hiện tại, quỹ từ thiện đang có tổng tài sản hơn 51 tỉ USD. Tỷ phú Bill Gates hiện đang nắm 1,37% cổ phiếu của Microsoft, giá trị khối cổ phiếu này ước tính hơn 26 tỉ USD.

Mới đây, người bạn chơi golf của tỷ phú Bill Gates là một trong những người đầu tiên biết rằng cuộc hôn nhân của tỷ phú Mỹ và Melinda Gates không êm đẹp.

Nhà sáng lập Microsoft chia sẻ lâu trước khi vụ ly hôn được công khai, ông mô tả mối quan hệ của ông với vợ, bà Melinda Gates, cho bạn bè là “không còn tình yêu”.

“Bill đã nói chuyện với những người bạn thân của ông ấy trên sân golf. Ông ấy đã nói với họ được một thời gian rằng cuộc hôn nhân không còn tình yêu, rằng nó đã kết thúc được một thời gian và họ đang sống cuộc sống riêng”, New York Post dẫn các nguồn tin.

Theo New York Post, quyết định ly hôn là khó khăn với bà Melinda vì đức tin Công giáo La Mã mạnh mẽ của bà. Tuy nhiên, bà Melinda không hài lòng với chồng về mối quan hệ của ông với cố chủ tịch ngân hàng Jeffrey Epstein, người bị buộc tội mua bán tình dục với trẻ vị thành niên.

Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin, bà Melinda đã liên tục gọi cho các chuyên gia tư vấn vào tháng 10/2019 sau khi các báo cáo về các cuộc gặp của ông Bill Gates với Epstein xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Trước đó, hôm 3/5, tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập kiêm cựu CEO của công ty công nghệ hàng đầu thế giới Microsoft, và vợ của ông - bà Melinda French Gates thông báo trên Twitter rằng họ sẽ ly hôn sau 27 năm chung sống. Vợ chồng tỷ phú Bill Gates gặp nhau lần đầu năm 1987, kết hôn năm 1994 và có ba người con.

Elon Musk ‘bốc hơi’ hàng chục tỉ USD sau khi tham gia chương trình truyền hình Theo tạp chí Forbes, doanh nhân sở hữu Tập đoàn công nghệ Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk, đã mất hơn 20 tỉ USD kể từ khi xuất hiện trên chương trình Saturday Night Live của NBC.

Thanh Bình (lược dịch)