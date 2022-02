Pakistan phẫn nộ kẻ giết ngôi sao mạng xã hội bị tuyên án chung thân nhưng ra tù sau 3 năm

Thú nhận giết em gái là ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng ở Pakistan và bị tòa tuyên án chung thân, nhưng thủ phạm lại bất ngờ được ra tù sau 3 năm.

Nhiều người phẫn nộ sau khi gã anh trai Waseem Baloch sát hại em gái vốn là ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng từng bị tuyên án chung thân nhưng lại được tha bổng chỉ sau 3 năm ngồi tù.

Nạn nhân trong vụ án “giết người vì danh dự” là cô Qandeel Baloch. Cái chết của cô Qandeel vào năm 2016 khiến dư luận Pakistan vô cùng bức xúc, và yêu cầu chính phủ có động thái thay đổi bộ luật liên quan tới hành vi “giết người vì danh dự”.

Dư luận Pakistan phẫn nộ sau khi kẻ giết ngôi sao mạng xã hội cũng chính là em gái được tuyên trắng án sau 3 năm ngồi tù. (Ảnh: OyeYeah News)

Ông Sardar Mehmood, luật sư của Waseem, xác nhận với CNN về việc thân chủ đã được thả tự do, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Waseem bị bắt chỉ sau vài ngày ra tay sát hại em gái (25 tuổi) ngay tại nhà của cô này ở thành phố Multan thuộc tỉnh Punjab của Pakistan. Chính Waseem đã thú nhận tội giết người trong một đoạn video được phát tại một cuộc họp báo. Nhưng khi được đưa ra tòa xét xử, Waseem lại thay đổi lời khai và khẳng định bản thân không giết người. Còn vào năm 2019, hắn đã bị tòa án tuyên án chung thân.

Cái gọi là “giết người vì danh dự” ở Pakistan thường là những vụ án phụ nữ bị chính người thân trong nhà sát hại khi cho rằng họ mang lại sự ô nhục cho gia đình. Vào thời điểm cô Qandeel bị anh trai giết, luật pháp Pakistan cho phép gia đình nạn nhân ân xá cho kẻ bị kết tội giết người.

Các nhà hoạt động nhân quyền lo ngại quy định này sẽ được áp dụng để giúp Waseem thoát án.

Ba tháng sau khi cô Qandeel qua đời và đối mặt với áp lực lớn từ dư luận, các nghị sĩ Pakistan mới thông qua bộ luật chống lại hành vi “giết người vì danh dự”. Động thái này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các nhà hoạt động nhân quyền và luật sư ở Pakistan.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm bị kết án chung thân, vào ngày 14/2 năm nay, Waseem đã được tòa án phúc thẩm tuyên trắng án. Thông tin này khiến các nhà hoạt động vì nữ quyền ở Pakistan bất ngờ và giận dữ.

“Người đàn ông thú nhận tội giết Qandeel, em gái của hắn ta, ngày hôm nay lại trở thành một công dân tự do ở chính đất nước mà Qandeel không được sống một cuộc đời tự do”, luật sư Nighat Dad viết trên Twitter vào ngày 14/2.

“Chúng tôi xin lỗi Qandeel. Quá sốc và không nói nên lời”, bà Dad nhấn mạnh.

Bà Sanam Maher, tác giả cuốn sách "A Woman Like Her: The Short Life of Qandeel Baloch” (tạm dịch: Người phụ nữ giống cô ấy: Cuộc đời ngắn ngủi của Qandeel Baloch) cũng bày tỏ sự tức giận trên tài khoản Instagram cá nhân.

“Trong xã hội thích thú với chuyện trừng phạt những người phụ nữ bị cáo buộc phá luật, chuyện này quả là không đáng ngạc nhiên khi nghi phạm trong vụ án được tuyên bố trắng án. Sau phán quyết ngày hôm nay, chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi ai là người đã giết cô gái? Có lẽ là không ai cả. Một khi chấp nhận câu trả lời này, tất cả chúng ta đều đồng lõa với tội không bảo vệ phụ nữ”, bà Maher viết.

Cô Qandeel từng nổi tiếng ở Pakistan khi đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội với nội dung táo bạo và mang xu hướng chính trị. Thậm chí, cô gái còn chu môi về phía máy ảnh, thảo luận về kiểu tóc, chia sẻ câu chuyện yêu đương với những người nổi tiếng.

Cô gái tự nhân mình là “nhà nữ quyền thời hiện đại” và có gần 750.000 người theo dõi trên tài khoản cá nhân Facebook.

Song trong xã hội Pakistan, những điều mà cô Qandeel thể hiện đã vượt qua cái gọi là giới hạn cho phép.

Trong đoạn video thú tội, Waseem nói hắn “tự hào” vì đã ra tay giết hại em gái và cho biết việc những người bạn gửi quá nhiều hình ảnh và video về em gái cho mình xem là "quá sức chịu đựng".

“Ban đầu tôi chuốc thuốc và sau đó giết hại em gái. Con gái được sinh ra là để ở trong nhà và làm theo truyền thống. Em gái tôi lại chưa từng như vậy”, Waseem nói.

Triệu phú Mỹ phạm tội giết người chết trong tù, mang theo bí mật tội ác xuống mồ Triệu phú bất động sản Robert Durst qua đời trong tù ở tuổi 78 sau khi bị kết án chung thân vì tội giết người.

Minh Thu (lược dịch)