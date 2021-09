20 năm vụ khủng bố 11/9: Khoảnh khắc kinh hoàng làm thay đổi cả thế giới

Mới đây, hôm 3/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên bang khác tiến hành xem xét giải mật các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang (FBI) về vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Đây được cho là một trong những lời hứa tranh cử của ông Biden. Bộ Tư Pháp sẽ phải công bố các tài liệu được giải mật “trong vòng 6 tháng tới”.

Động thái này diễn ra khoảng một tháng sau khi hơn 1.600 người bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9 đã phát hành một lá thư kêu gọi ông Biden kiềm chế không đến Khu vực số 0 (Ground Zero) ở thành phố New York để kỷ niệm của sự kiện, trừ khi ông công bố thêm tài liệu và thông tin về sự việc này. Tức là 19 người liên quan tới mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, trong đó 15 người có quốc tịch Saudi Arabia.

Tháng 7/2021, các gia đình nạn nhân đã kiện Saudi Arabia, cáo buộc các quan chức nước này đồng lõa trong thảm kịch. Saudi Arabia đã kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên và ủy ban điều tra vụ việc không thấy mối liên hệ giữa vụ khủng bố và chính phủ Saudi Arabia.

browser not support iframe.

Trước đó, thời khắc kinh hoàng bắt đầu từ 8h46 phút sáng 11/9/2001 (giờ địa phương), 19 tên không tặc đã chiếm lấy 4 máy bay thương mại của Mỹ đang hướng đến các địa điểm ở khu vực bờ biển phía Tây. Sau đó, thảm kịch đã xảy ra.

Theo đó, bốn chiếc máy bay Boeing của Mỹ đã bị những phần tử khủng bố Al-Qaeda khống chế, biến chúng thành những quả bom, chuyển hướng lao thẳng vào những mục tiêu được xem là biểu tượng của Mỹ, đó là Washington D.C - trung tâm chính trị, Lầu Năm Góc - trung tâm quân sự, tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới (WTC) ở New York - trung tâm kinh tế của nước Mỹ.

Trong vòng 102 phút, cả hai tòa tháp của WTC đã sụp đổ hoàn toàn. Tổng cộng 2.977 người đã thiệt mạng sau một loạt vụ tấn công khủng bố cùng ngày ở thành phố New York, Washington D.C, và bên ngoài Shanksville, Pennsylvania.

Có hơn 300 lính cứu hỏa và cảnh sát thiệt mạng khi tham gia giải cứu người kẹt trong Tháp đôi. Khói bụi từ vụ tấn công Tháp đôi WTC bốc lên tại khu vực hạ Manhattan cao đến mức có thể được nhìn thấy trong ảnh chụp của vệ tinh Cục Khảo sát Địa chất Mỹ.

Vào thời điểm năm 2001, Tháp đôi WTC là tòa nhà cao nhất tại New York, với tháp Bắc cao đến 417 m (tính luôn trụ ăng-ten là 450 m), còn tháp Nam cao đến 415 m. Mỗi tòa nhà có đến 110 tầng. Khi những máy bay lao vào hai tòa nhà, nhiều người đã kẹt lại ở những tầng cao hơn, không thể chạy thoát xuống đất.

Trong hai năm 2001-2002, thu nhập của các hãng hàng không Mỹ bị mất đến 19,6 tỉ USD. Chi phí cho việc xây dựng lại các tòa nhà và cơ sở hạ tầng ở thành phố New York cũng lên tới 21,8 tỉ USD. Các công ty bảo hiểm chịu thiệt hại lên tới 40 tỉ USD, trong đó gồm bảo hiểm tài sản, kinh doanh, hàng không... Riêng thành phố New York thiệt hại từ 83-95 tỉ USD, do nhiều việc làm bị mất đi và nhiều công ty chuyển trụ sở ra khỏi thành phố.

Ngay sau sự kiện 11/9, Chính phủ Mỹ đã công bố Al-Qaeda và Bin Laden là thủ phạm chính. Ngay lập tức Tổng thống Mỹ George W. Bush đã phát động cuộc chiến chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu, kéo hàng loạt quốc gia vào guồng máy chiến tranh của Mỹ.

Đến nay, hàng nghìn tỉ USD đã chi ra cho cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ phát động, và cũng đã có hàng trăm nghìn người thiệt mạng vì bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực. Nhưng kết quả là bạo lực vẫn lan rộng, và người dân thế giới vẫn cảm thấy không an toàn.

Ngày 2/5/2011, lực lượng đặc nhiệm SEALS của Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden. Ngày 30/8/2019, Tòa án binh Mỹ ở Guantanamo Bay, Cuba quyết định chọn ngày 11/1/2021 là ngày xử Khalid Sheikh Mohammed và những người bị buộc tội âm mưu tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Dưới đây là những hình ảnh sau 20 năm vẫn còn ám ảnh từ vụ khủng bố 11/9:

Công chức liên bang Mỹ sẽ bị sa thải nếu từ chối tiêm vắc-xin Covid-19? RIA dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, các công chức liên bang Mỹ có thể bị sa thải vì từ chối tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)