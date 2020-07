10 thảm họa 'nhân tạo' khủng khiếp nhất lịch sử loài người

Vụ nổ mỏ than ở thị trấn Centralia, quận Columbia, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 25/3/1947, khiến 111 người thiệt mạng, 8 người khác được giải cứu nhưng sau đó cũng qua đời vì bị thương quá nặng. Trong vụ tai nạn, chỉ có 31 người thoát chết. Thị trấn hiện được biết đến nhiều hơn với ngọn lửa ngầm vĩnh cửu, từng là nguyên mẫu của ngọn lửa trong trò chơi và bộ phim “Ngọn đồi im lặng” (Silent Hill). Cụ thể, thị trấn Centralia bắt đầu bốc cháy từ năm 1962, rác thải ở một hố than đã đốt cháy một mạch than ở dưới lòng đất bị bỏ hoang lâu năm, lượng than này bị cháy đã dẫn tới gây cháy các mạch than đá khác, tạo ra một đám cháy khủng khiếp. Chính quyền bang đóng cửa Centralia năm 1992 và phần lớn cư dân đã rời đi. Ngày nay, chỉ có hơn chục người còn sống ở đó.