Thất nghiệp, 2 thanh niên ra Đà Nẵng cướp giật

Chiều nay, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao Trần Văn Tiên và Lê Văn Hưng (cùng 22 tuổi, ngụ xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cho Công an quận thụ lý.

Theo điều tra ban đầu, sau Tết, hai thanh niên này rủ nhau ra Đà Nẵng thuê trọ ở phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) để tìm việc làm nhưng chưa có.

Tối 14/2, cả hai mượn xe Exciter của một người cùng dãy trọ để đi dạo. Do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai bàn bạc tìm du khách nước ngoài để giật tài sản.

Khi đến đường Lê Quang Đạo (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Tiên chạy xe máy chở Hưng áp sát giật túi xách nữ du khách P.Y.H. (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi dạo trên đường.

Trong đêm, hai đối tượng còn giật một túi xách của một nữ du khách khác nhưng bất thành.

Đến tối 17/2, hai thanh niên này tiếp tục mượn xe máy đến khu phố tây An Thượng để cướp giật nhưng chưa tìm được du khách.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng tuần tra ban đêm 8394 phường Mỹ An phát hiện cả hai có dấu hiệu nghi ngờ nên kiểm tra, phát hiện một số ngoại tệ. Qua đấu tranh, cả hai thừa nhận hành vi của mình.

Với thành tích trên, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến Công an phường Mỹ An trao thưởng nóng 5 triệu đồng cho đơn vị này.

Hồ Giáp