Kết luận điều tra vụ cựu Hiệu trưởng Đinh Bằng My dâm ô nhiều học sinh nam

Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa kết thúc điều tra vụ Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS huyện Thanh Sơn. Cơ quan này cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận đến Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Thanh Sơn đề nghị truy tố bị can Đinh Bằng My tội 'Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi'.