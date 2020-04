Ngày 8/6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ việc một bảo vệ khu chung cư Becamex nằm trong khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) bị chém đứt lìa cánh tay.