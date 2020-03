Thanh niên 22 tuổi ngộ độc cần sa vì hút thuốc lá điện tử

Ngộ độc thuốc lá điện tử

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – Phụ trách Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, trung tâm vừa cấp cứu một trường hợp nam thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội ngộ độc cần sa do hút thuốc lá điện tử.



Theo bác sĩ Nguyên, nam thanh niên vào viện trong tình trạng rối loạn tâm thần, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp.

Khi đưa đi cấp cứu, gia đình người bệnh đã mang theo các tinh chất cần sa mà bệnh nhân sử dụng. Ngay sau đó, tinh chất này được các bác sĩ của trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm thì có chứa nhiều chất ma túy tổng hợp.



Tinh chất này có chứa 5 – Fluoro ADBICA một dạng ma túy mới. Sau khi được cấp cứu ổn định, bệnh nhân được chuyển sang điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần quốc gia.

Bác sĩ Nguyên cho biết tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai các bác sĩ vẫn cấp cứu các ca ngộ độc các tinh chất trong thuốc lá điện tử, đặc biệt ở người trẻ.



Với nhu cầu thuốc lá điện tử được sử dụng rộng rãi trong giới trẻ hiện nay, bác sĩ Nguyên khuyến cáo các bậc phụ huynh khi phát hiện con em mình có những biểu hiện khác thường, cần nhanh chóng đưa con em đến các cơ sở y tế để có biện pháp can thiệp kịp thời tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Thuốc lá điện tử không an toàn



Hiện nay, nhiều người sợ thuốc lá truyền thống và chuyển sang sử dụng thuốc lá điện tử vì nghĩ thuốc lá điện tử an toàn, không chứa nicotin. Nhưng theo các chuyên gia thuốc lá điện tử hại chẳng khác nào thuốc là truyền thống.



Theo PGS.TS. Phan Thu Phương, PGĐ Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, cho tới hiện nay, thuốc lá điện tử và "tinh dầu" vẫn được lưu hành ở nhiều nước mà không được kiểm soát. Người ta gần như không thể biết toàn bộ những thứ bên trong tinh dầu thuốc lá điện tử do có rất nhiều chủng loại, nhiều xuất xứ và có cả những người chơi pha trộn nhiều loại lại với nhau. Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vẫn chưa rõ liệu các chất hóa học có trong thuốc lá điện tử nguy hiểm đến mức độ nào. Theo đó, cơ quan này chưa đưa ra quy định quản lý.

PGS.TS. Phan Thu Phương cho rằng, khói của thuốc lá điện tử chứa rất nhiều chất hóa học có hại cho người hít phải. Thứ nhất, nicotin qua thuốc lá điện tử vào cơ thể con người (dạng nicotin lỏng được đốt cháy) vẫn là nicotin giống thuốc lá điếu. Nicotin là chất độc thần kinh và khiến cho não bộ dần phụ thuộc từ đó gây ra hiện tượng nghiện cùng các tác hại đối với người hút (chủ động và thụ động). Ngoài ra nicotine cũng gây ảnh hưởng đến tim mạch máu.

Thứ hai, các chất hóa học trong tinh dầu thuốc lá điện tử nhằm tạo mùi, tạo khói và tạo cảm giác sảng khoái sau khi hút được phả ra ngoài môi trường có thể chứa kim loại nặng (chromium, nickel...). Các chất này sẽ không mất đi mà vào cơ thể con người quan làn khói, có thể là nơi khởi phát ung thư giống như Acrolein khi được hít sâu vào phổi (một chất sinh ra do sự phân hủy glycelyn ở nhiệt độ cao).

TS Nguyễn Huy Quang – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết qua nghiên cứu của thế giới cũng như của Việt Nam, thuốc lá điện tử và shisha có tác hại đối với sức khỏe con người không khác gì thuốc lá truyền thống nhưng có tác hại là do sự phối trộn của các hương liệu có nicotine làm cho vị giác của giới trẻ sẽ có sự thay đổi. Loại thuốc này cũng là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư, hô hấp, trong đó có ung thư phổi, vòm họng…

Ngoài ra, với sự tự phối trộn hương liệu khác nhau, có thể lên tới bốn nghìn hương liệu, dễ tiếp cận giới trẻ, hút êm và sâu nhưng việc trộn nhiều hàm lượng nicotine trong loại thuốc lá này sẽ làm cho tỷ lệ giới trẻ nghiện tăng lên nhanh chóng. Nhiều đối tượng có thể lợi dụng khe hở này để tăng lượng nicotine, thậm chí pha trộn cả heroin trong shisha hay thuốc lá điện tử, lâu dài gây nghiện. Điều này sẽ gây tác hại cho cho sức khỏe, kinh tế, tương lai nòi giống Việt Nam và trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, tính an toàn của hệ thống thuốc lá điện tử không tốt. Tại Mỹ, đã ghi nhận hơn hai nghìn trường hợp thương vong, 39 ca tử vong liên quan thuốc lá điện tử. Rõ ràng, thuốc lá điện tử hay shisha có những tác hại lớn.

K.Chi