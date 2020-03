Thanh Hóa: 3 ô tô 'hồn nhiên' chở hàng chục hành khách giữa cao điểm chống Covid-19

Chiều 31/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng đảm bảo an toàn giao thông Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã tiến hành kiểm tra và ngăn chặn 3 xe khách không chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về vận tải hành khách trong đợt cao điểm phòng, chống Covid-19 là không vận chuyển 10 người trở lên.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, khi lực lượng CSGT Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ trên QL 47 thì phát hiện 3 xe khách đang vận chuyển hành khách vào các tỉnh phía nam.

Trong đó, xe khách mang BKS 36B-036.41 chở 23 hành khách, xe khách BKS 36B-036.29 chở 22 hành khách, xe khách BKS 36B-022.18 chở 14 hành khách.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã lập biên bản và yêu cầu các chủ xe cho xe trung chuyển tới để đưa hành khách chở về địa phương theo quy định.

Được biết, các hành khách trên 3 xe khách có lộ trình vào các tỉnh như TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trần Nghị