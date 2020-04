Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Quang – Cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.