Công an huyện Quỳ Hợp vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) – Công an tỉnh Nghệ An mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin cùng một số tang vật khác.