Thải chất độc trong cơ thể sau khi uống rượu như thế nào?

Uống rượu, bia mang lại nhiều tác hại cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không từ bỏ được loại đồ uống này. Do đó, cách để giảm một phần tác hại của rượu, bia gây nên là đẩy chất độc ra ngoài. Dưới đây là một số loại đồ uống có thể đẩy chất độc ra khỏi cơ thể:



Trà xanh



Trà xanh có chất axít tanic khử được chất cồn trong rượu. Chính vì thế, uống một ly trà xanh pha có thể sẽ giúp giải rượu.

Nước khổ qua



Khổ qua có tác dụng giải độc gan. Ngoài ra, uống nước khổ qua thường xuyên có thể giúp giải nhiệt, giúp gan hoạt động tốt.

Nước chanh



Nước chanh giàu vitamin C, có thể giúp người say thoát khỏi cảm giác khó chịu do bia rượu. Ngoài ra, nước chanh cũng có thể làm giảm tình trạng mất nước do chất cồn gây ra và có thể giúp đẩy chất độc ra khỏi cơ thể.

Trà gừng



Một ly nước ấm với vài lát gừng có thể giúp lưu thông khí huyết, thải độc cồn nhanh hơn. Gừng có thể làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, chính vì thế có thể hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể.

Nước



Uống nhiều nước lọc là một trong những cách có thể thải độc rượu nhanh chóng. Nước sẽ bù đắp lượng nước mà mà chúng ta thiếu. Đồng thời, nước cũng có thể giúp pha loãng lượng cồn trong máu.

Nguyên Võ/plo.vn