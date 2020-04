Thái Bình: Nữ đại gia 'Đường Dương' bị khởi tố, bắt tạm giam, khám nhà khẩn cấp

Tối qua (7/4), Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3/2020 tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Cụ thể, qua công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, ngày 07/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích", Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với: Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình; Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình; Phạm Ngọc Quý, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, chiều 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã phong tỏa, khám nhà bà Dương để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường xác nhận sự việc này với VietNamNet.

Theo tìm hiểu của PV, bà Dương nổi tiếng tại Thái Bình trong việc kinh doanh bất động sản. Bà thường xuyên đưa lên mạng xã hội hình ảnh đi làm từ thiện với số tiền hàng tỷ đồng.

Vợ chồng bà Dương từng mời 50 nghệ sĩ tới tiệc mừng sinh nhật; bỏ ra hàng trăm triệu đồng mời ca sĩ hát trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới…

