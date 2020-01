Tết đầu tiên của mẹ con bé Bình An

Phát hiện ung thư giai đoạn cuối khi đang mang thai tháng thứ 4, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã quyết giữ con mặc lời khuyên của bác sĩ để sinh linh nhỏ bé - con trai Bình An được ra đời.

Nhớ về những ngày tháng ấy, chị Liên cho biết, đã có những lúc muốn buông xuôi vì cơn đau hành hạ. Nhưng đấy cũng chỉ là những thời khắc thoảng qua, còn trong suy nghĩ của Liên khát vọng duy nhất là con mình được sống.

“Em chỉ mong con vuông còn mẹ không tròn cũng đành chấp nhận”, Liên rơm rớm mắt nhớ lại. Và Bình An chính là em bé được sinh ra bằng nghị lực phi thường của người mẹ ung thư ấy.

Đến giờ, chị Liên nhiều lúc cũng không thể tin mình đã trải qua những tháng ngày “khó khăn” dường ấy. Khi đó là năm 2018, mang thai con thứ hai được 8 tuần tuổi chị phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn 4. Khối u đã di căn nhiều chỗ.

“Lúc ấy, bác sĩ cho hay, ung thư đã ở giai đoạn cuối, muộn lắm rồi. Các bác sĩ khuyên bỏ thai nhi đi để tập trung chữa cứu mẹ. Tôi đã rất suy sụp, nhưng tôi vẫn quyết định giữ lại thai nhi, vì lúc ấy con đã 4 tháng rồi. Tôi chỉ hy vọng cầm cự đến khi em bé đủ lớn để có thể chào đời”, chị Liên nhớ lại.

Suốt thai kỳ, chị Liên rất đau mệt. Chị thậm chí còn không thể nằm vì cứ nằm xuống là không thể thở. Chiều 22/5/2019, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai vì sức khỏe chị Liên không thể cầm cự được nữa.

Ca mổ hy hữu do sản phụ phải ngồi mổ bởi ung thư vú di căn vào phổi, nếu nằm chị không thể thở được. Bé trai Đỗ Bình An chào đời mới 31 tuần thai, nặng 1,5kg được đưa ngay đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc.

Đến giờ, sau hơn 7 tháng, bé Bình An đã nặng hơn 8kg. Vừa trở về nhà sau đợt điều trị tại Bệnh viện K, chị Liên còn mệt nhưng cậu con trai 8 tháng thấy tiếng mẹ là lẫm chẫm lao đến, xà vào lòng mẹ. Trong ngôi nhà cấp 4 tại xóm 15, thôn Quan Lạng xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam dù không bế ngay được con, nhưng cậu bé tỏ ra rất ngoan khi chỉ ngồi yên trong lòng mẹ trên chiếc võng đung đưa…

Chị Liên cho biết, hiện chị không còn phải xạ trị nhưng vẫn phải uống thuốc thường xuyên, sức khỏe

PGS. TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, ngày các bác sĩ xuống viện mổ sinh cho chị Liên, không thể tưởng tượng khi gặp thai phụ. “Bệnh tình quá nặng nề, chỉ hy vọng cứu được con. Hôm ngồi mổ lấy thai, bác sĩ gây mê nói nhỏ với tôi rằng phải làm nhanh không sản phụ thay đổi huyết động sẽ gây ngừng tim. Ngày hai mẹ con được gặp gỡ lần đầu đã là một kỳ tích, nay được về nhà cùng nhau là kỳ tích đặc biệt”, ông Cường chia sẻ.

Hiện sức khỏe chị Liên cũng đã cải thiện hơn rất nhiều so với lúc vừa sinh con xong. Mỗi lần nhìn thấy con cười, thấy cái dáng chập chững tập đi… mọi mệt mỏi lại tan biến hết, người mẹ ấy lại có thêm động lực để chiến đấu chống lại bệnh tật.

“Bình An đã biết ngồi, con đã biết đi men, nếu có người dắt là cháu cũng đi được dài lắm… Con cũng đang nhú những chiếc răng đầu tiên. Tôi đi điều trị xa cháu suốt, về nhà sức khỏe kém cũng không chăm sóc được con nhiều, nhưng con thấy mẹ là cười giơ tay theo, quấn mẹ lắm”, chị Liên mỉm cười kể.

Nói về con trai, đôi mắt anh Hùng ánh lên niềm vui: “Được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, bé Bình An phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý. Không được bú sữa mẹ từ khi mới chào đời vì thế bé Bình An ăn sữa ngoài rất tốt. Con dường như cũng dần quen với việc ở bên những người thân khác để mẹ đi chữa bệnh dài ngày. Thế nhưng, mỗi khi mẹ trở về, Bình An lại chẳng chịu theo ai nữa, cứ bám riết lấy mẹ”, anh Hùng tâm sự.

Trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng ấy, giờ đây luôn ngập tràn tiếng cười vui. Chị Liên tâm sự, chị cũng xác định mình chẳng biết sống được bao lâu nữa, nhưng “được ngày nào thì sống và coi như là mình không có bệnh”.

Có lẽ vì thế mà Tết này, chị Liên và gia đình đã rất vui vì chào đón thành viên mới. “Đây cũng là cái Tết đầu tiên của Bình An”.

Chị bảo, do sức khỏe chưa cho phép nên mọi việc chuẩn bị Tết đều do bà ngoại và chồng chị lo. Bánh chưng bà ngoại gói cho, thịt lợn, gà, cá ngoài chợ, nhưng Tết này “tôi dặn anh Hùng nhất định phải đi mua được cành đào để trong nhà”.

“Bởi với tôi, đây có lẽ là cái Tết trọn vẹn nhất từ lúc lập gia đình cho đến giờ. Có niềm vui nào hơn khi con ngày một lớn, sức khỏe của tôi cũng đã cải thiện phần nào dù chưa chắc chắn điều gì. Hơn tất cả, sau bạo bệnh vợ chồng tôi nhận được nhiều lắm tình thương yêu, chia sẻ của cộng đồng.

Nếu không có sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ Bệnh viện K, BV Phụ sản Trung ương, mẹ con tôi chưa chắc có ngày hôm nay. Nhân đây, tôi cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến những ân nhân đã giúp đỡ “hồi sinh” cho mẹ con tôi”, chị Liên nói.

Bình An là cậu bé cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh ung thư - em đã cùng mẹ viết lên câu chuyện phi thường - câu chuyện của người mẹ ung thư giai đoạn cuối, quyết sinh con bằng tất cả tình yêu thương và lòng dũng cảm. Hành trình đầy nghị lực và may mắn của hai mẹ con Bình An đã từng được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gọi là "Câu chuyện cổ tích giữa đời thường".

N. Huyền