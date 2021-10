06/10/2021

Chiều 6/10, Trung tá Phan Trung Việt, Trưởng Công an phường 10, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình về việc một cán bộ Công an phường bị thương rất nặng, do đối tượng nghiện ma tuý tấn công.