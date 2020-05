Tham gia sới bạc 'khủng' do Hùng “sida” điều hành, có không ít phụ nữ hành nghề bán bún, bánh mỳ và một số tài xế xe ôm. Tổng cộng có 131 đối tượng bị bắt giữ, trong đó 100 đối tượng được di lí về Trại tạm giam Bộ Công an tại TP.HCM, còn lại 31 đối tượng đang bị tạm giữ tại Công an tỉnh Gia Lai.