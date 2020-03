Tản mạn buồn vui về loạt MV nổi bật VPop đầu năm 2020

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2020, đường đua VPop đã nhộn nhịp với sự đổ bộ của loạt MV đặc sắc từ các nghệ sĩ đình đám hàng đầu làng giải trí Việt. Một tín hiệu được cho là tích cực và đáng mừng là tất cả các MV này đều được đầu tư chỉn chu, nghiêm túc từ phần nghe đến phần nhìn nhằm mang đến một sản phẩm âm nhạc thực sự chất lượng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là có nhiều sản phẩm được nhớ đến và bàn tán không chỉ vì giai điệu hay nội dung MV mà còn bởi những lùm xùm xung quanh nó.

Những màn comeback không thực sự bùng nổ như kì vọng

Trong thời điểm chỉ vừa bước sang năm mới 2020, nhiều dự án đã ngay lập tức thu hút sự chú ý và nhận được sự kì vọng lớn bởi hiệu ứng của những sản phẩm trước đó. Nổi bật trong số đó phải kể đến chính là “Tặng anh cho cô ấy” của Hương Giang và mới đây nhất là “Là 1 thằng con trai” của Jack.

Nếu Tặng anh cho cô ấy của Hương Giang được mong ngóng bởi đây là MV cuối cùng trong chuỗi series ADODDA, khép lại vũ trụ MV về Tuesday gây sốt suốt thời gian qua thì Là 1 thằng con trai của Jack cũng nhận được sự chú ý khổng lồ khi đây là màn comeback đầu tiên đánh dấu màn trở lại của Jack trong vị trí một ca sĩ solo sau khi vướng vào loạt lùm xùm với K-ICM và công ty quản lý cũ trước đó.

MV "Tặng anh cho cô ấy" của Hương Giang

Và "Là 1 thằng con trai" của Jack

Đều là 2 dự án “khủng” của VPop, không quá bất ngờ khi cả 2 MV đều nhanh chóng vươn lên vị trí #1 trên tab thịnh hành của YouTube và đạt lượt view lên đến hàng triệu chỉ sau thời gian ngắn phát hành. Nhận được sự chú ý ban đầu nhưng phản hồi của công chúng về 2 MV lại có nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Với loạt drama về mối quan hệ chồng chéo của các nhân vật được vẽ ra trong 3 MV trước (Anh đang ở đấy anh, Em đã thấy anh cùng người ấy, Anh ta bỏ em rồi) thì Tặng anh cho cô ấy – với nhiều người đã không thể giải quyết được những vấn đề trước đó một cách thực sự thuyết phục.

Loạt drama trước đó của các nhân vật đã không được giải quyết thuyết phục

Không chỉ có nội dung và hướng giải quyết câu chuyện bị cho là gượng gạo mà giọng hát của Hương Giang trong lần trở lại này cũng là đề tài được chú ý và bàn tán. Không ít người cho rằng, chất giọng chưa đủ nội lực của Hương Giang đã bị lộ rõ khuyết điểm hơn bao giờ hết trong giai điệu của Tặng anh cho cô ấy.

Và phần lớn đều thừa nhận, họ xem hết 12 phút của MV chỉ vì muốn biết kết thúc của loạt drama về Tuesday và khi MV khép lại, họ không còn đọng lại gì về giai điệu hay giọng hát của Hương Giang cả.

Những drama chồng chéo mới là điều đọng lại sau tất cả...

...chứ không phải giọng hát của Hương Giang

Về phía Jack, sau thành công quá lớn của những Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi… trước đó thì Là 1 thằng con trai đã được cho là không đủ bùng nổ để đáp ứng sự kì vọng của công chúng. Vẫn là tư duy về giai điệu, về lời bài hát “rất Jack” nhưng chính màu sắc đó đã tỏ ra rất khiên cưỡng khi đặt vào chất nhạc EDM của Là 1 thằng con trai.

Và nếu những sản phẩm trước đó như Sóng gió, Hoa vô sắc không chỉ thu hút bởi giai điệu mà còn bởi MV được xây dựng theo một cốt truyện rõ ràng thì MV mới lần này đã hoàn toàn mất đi điểm cộng đó.

So với những sản phẩm trước đó...

...Là 1 thằng con trai được cho là không bùng nổ như kì vọng

Song nếu đổ lỗi cho Hương Giang hay Jack mà không nhắc đến sự kì vọng quá lớn của công chúng thì sẽ có đôi chút thiếu công bằng. Cả Hương Giang và Jack đều là hai cái tên đình đám hàng đầu Vbiz hiện tại. Mọi động thái của hai ngôi sao dù là nhỏ nhất cũng đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán. Vì thế, không thỏa mãn được sự kì vọng của công chúng không có nghĩa là nghệ sĩ đã mang đến một sản phẩm hời hợt, thiếu đầu tư.

Không thể phủ nhận, Tặng anh cho cô ấy hay Là 1 thằng con trai đều là những MV được đầu tư và sáng tạo rất nghiêm túc, chỉn chu và đầy nỗ lực của Hương Giang lẫn Jack. Chỉ là những nỗ lực ấy dường như vẫn chưa đủ để thỏa mãn sự kì vọng của người hâm mộ - và cũng chưa đủ để vượt qua thành công quá lớn của chính cả hai trong quá khứ.

Những MV khác gần đây như “Cánh hoa tổn thương” của Hoàng Yến Chibi hay “Chờ ngày lời hứa nở hoa” của Nguyên Hà cũng chính là trường hợp tương tự. Sau thời gian miệt mài trong lĩnh vực diễn xuất, Hoàng Yến Chibi đã trở lại với âm nhạc cùng MV được cô thú nhận là “đầu tư khủng nhất từ trước đến nay”.

Nhưng nỗ lực đáng ghi nhận ấy dường như vẫn chưa thể đủ để ghi dấu ấn với công chúng bởi giai điệu và nội dung MV chưa thực sự ấn tượng, thu hút. Cùng lí do đó, MV Chờ ngày lời hứa nở hoa của Nguyên Hà cũng đã không thể trở thành cú hit mới vì được cho là “chưa thể so sánh với Ta có hẹn với tháng 5 hay Nhắm mắt thấy mùa hè".

Cánh hoa tổn thương...

...và Chờ ngày lời hứa nở hoa chưa thể giúp Hoàng Yến Chibi và Nguyên Hà có cú hit mới

Loạt MV được đầu tư khủng nhưng lại vướng nhiều lùm xùm từ nghi vấn đạo nhái đến ồn ào đời tư

Ngày 05/03 vừa qua, AMEE đã có màn comeback đầu tiên trong năm 2020 với MV “Sao anh chưa về nhà”. Không hổ danh “tân binh khủng long” của VPop, MV mới của AMEE đã thần tốc leo lên vị trí #1 trên tab thịnh hành và giữ vững ngôi vương suốt những ngày qua trước khi nhường cho Là 1 thằng con trai của Jack.

AMEE trong Sao anh chưa về nhà

Tiếp tục ghi điểm với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính và chất nhạc bắt tai như những sản phẩm trước song Sao anh chưa về nhà lại nhanh chóng khiến AMEE vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi vướng nghi án đạo nhái MV tỷ view Blank Space của Taylor Swift. Chỉ sau ít giờ phát hành, cư dân mạng đã phát hiện ra nhiều phân cảnh tương đồng giữa 2 MV.

Sau đó không lâu ekip của AMEE cũng đã chính thức lên tiếng thừa nhận “mô phỏng lại hành động của Taylor Swift trong MV Blank Space”: “Chúng tôi muốn xây dựng vũ trụ công chúa trong MV… Các thành viên trong ekip đều không hẹn mà cùng nhắc đến Taylor Swift bởi vì chúng tôi đều là fan của chị ấy. Chúng tôi nghĩ "Tại sao không? Taylor Swift cũng là công chúa mà, công chúa nhạc đồng quê. Vậy thì vũ trụ công chúa sao có thể thiếu chị mình?" Do đó, chúng tôi đã mô phỏng lại hành động của Taylor Swift theo cách nhẹ nhàng, phù hợp với AMEE hơn như một sự tri ân nàng công chúa trong đời thật…”.

Các hình ảnh tương đồng trong MV của AMEE và Taylor Swift

Dù đã lên tiếng đính chính nhanh chóng nhưng ồn ào không đáng có này vẫn khiến AMEE “mất điểm” trong lần comeback đầu tiên trong năm mới.

Và nhắc đến những MV vướng phải ồn ào thì MV Chân Ái – sản phẩm âm nhạc mới nhất của Orange kết hợp cùng rapper Khói cũng là một MV như thế. Người hâm mộ còn chưa kịp vui mừng với màn comeback sau thời gian dài im ắng thì chỉ vài ngày sau khi ra mắt, công chúng đã ngay lập tức đứng ngồi không yên trước loạt drama giữa Orange, LyLy với công ty quản lý cũ mà người đứng đầu là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

Thậm chí drama còn đi xa đến mức có sự xuất hiện của YouTuber Quỳnh Trần JP khi liên quan đến ca khúc “Chẳng thể rời Sa” – bài hát được LyLy đặc biệt viết riêng dành tặng cho bé Sa.

Lùm xùm giữa Orange...

...Châu Đăng Khoa

...LyLy

và cả YouTuber Quỳnh Trần JP

Loạt ồn ào không chỉ khiến những người trong cuộc phải chịu nhiều ý kiến trái chiều mà còn khiến nhiều fan VPop tiếc nuối cho Chân Ái – một sản phẩm được khen ngợi là rất chỉn chu, giai điệu bắt tai, hình ảnh mãn nhãn giờ đây lại được nhớ đến cùng chuỗi drama ồn ào.

Bên cạnh đó, Canh Ba của Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng – MV ra mắt ngay tháng 01/2020 cũng chịu số phận tương tự vì những ồn ào đời tư của Trung Quân lẫn lùm xùm bị tố đạo nhái của Denis Đặng.

MV Chân Ái

và MV Canh ba

Và một MV khác không thể không nhắc đến trong trường hợp này chính là Cần một lý do – sản phẩm đánh dấu màn trở lại đầu tiên của K-ICM sau loạt ồn ào với Jack. Một cách khách quan, Cần một lý do là một sản phẩm chỉn chu, chất lượng với giai điệu ballad dễ nghe, dễ thuộc. Nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ giúp MV nhận được “thiện cảm” từ công chúng sau những lùm xùm trước đó và khiến Cần một lý do phải nhận số dislike lên đến hơn một triệu.

MV Cần một lý do nhận hơn 1 triệu lượt dislike...

...vì lùm xùm của K-ICM

Vẫn có số ít MV được khen ngợi bởi chất lượng và thông điệp ý nghĩa

Số MV hiếm hoi ấy chính là Hơn cả yêu của Đức Phúc và Ngày tận thế của Tóc Tiên. Ra mắt vào đúng dịp Valentine, Hơn cả yêu của Đức Phúc dễ dàng ghi điểm với công chúng bởi giai điệu ballad quen thuộc và giọng hát ấm áp đầy cảm xúc.

Không có nhiều đột phá trong phong cách âm nhạc nhưng điều làm nên thành công ngoài mong đợi cho Hơn cả yêu chính là thông điệp ý nghĩa về tình yêu và sự xuất hiện của nhiều cặp đôi đình đám hàng đầu Vbiz.

Dường như đã lâu rồi, công chúng mới được thưởng thức một MV không có drama kịch tính, không có cú twist ngoạn mục, chỉ có những hình ảnh hết sức dung dị nhưng xúc động. Và sau hơn 5 phút, khi MV khép lại, thứ còn đọng lại duy nhất chỉ có âm nhạc và tình yêu – chứ không có bất kì ồn ào tiêu cực nào khác.

MV Hơn cả yêu của Đức Phúc...

...có sự xuất hiện của nhiều cặp đôi đình đám

Cùng với Hơn cả yêu, Ngày tận thế chính là MV hiếm hoi gần như ghi điểm tuyệt đối với fan VPop và nhận về hầu hết là phản hồi tích cực. Dù không có kế hoạch truyền thông và quảng bá quá rầm rộ, cũng không thành tích "khủng" về lượt view YouTube nếu so với những MV gần đây nhưng Ngày tận thế vẫn được khen ngợi hết lời bởi MV chất lượng về phần nghe lẫn phần nhìn.

Hơn cả câu chuyện về tình yêu đôi lứa thông thường, Ngày tận thế còn khiến người xem phải suy ngẫm bởi những thông điệp về môi trường, về thiên tai, về sự lên ngôi của vật chất trong cuộc sống hiện đại...

Các hình ảnh trong MV Ngày tận thế

Những thông điệp ý nghĩa ấy được truyền tải bằng giai điệu rất bắt tai, dễ gây nghiện và một concept MV mới lạ khiến người xem khó rời mắt. Nhan sắc của Tóc Tiên cũng được khen ngợi là cực "bùng nổ" trong concept này. Tất cả đã tạo nên một MV rất chỉn chu, mãn nhãn, đánh dấu màn comeback thành công của Tóc Tiên hậu đám cưới.

Visual gây sốt của Tóc Tiên trong MV mới

Nhìn chung, đường đua VPop trong 3 tháng đầu năm đã nhộn nhịp hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của nhiều MV đặc sắc, ấn tượng. Trong đó, có không ít MV khiến nhiều người tiếc nuối khi được đầu tư nghiêm túc nhưng lại không thực sự bùng nổ như kì vọng bởi nhiều lí do khác nhau.

Song sau tất cả, đó cũng chính là động lực giúp các nghệ sĩ rút kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa để tạo nên những MV mới thực sự đột phá trong thời gian tới.

Thục Vy