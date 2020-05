Ngày 10/7, tại TP.HCM, HR Asia Magazine đã tổ chức chương trình HR Asia Award 2019 và vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2019” – “Best companies to work for in Asia (chapter in Vietnam)”. Tập đoàn Tân Hiệp Phát là một trong số 50 DN nhận giải thưởng này.