Nữ giúp việc khai lý do dốc ngược bé gái 13 tháng tuổi ở Nghệ An

Tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) khai nhận do ru mãi mà cháu bé 13 tháng tuổi không chịu ngủ nên đã cầm 2 chân cháu bé, dốc ngược cháu lên, nắm chân lắc qua, lắc lại trên sàn nhà.