Trưa 31/10, công an phường Tân Mai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang tạm giữ nghi can Ngô Duy Linh (27 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng phương tiện để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”.