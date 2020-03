Tài sản của nhiều tỷ phú bị "bốc hơi" chỉ trong phút chốc

Theo thống kê về giá trị tài sản của 10 người giàu nhất sàn chứng khoán, tuần giao dịch vừa qua chứng kiến mức sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay về giá trị tài sản của các tỷ phú.

Đứng đầu trong danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán, cũng là người đứng đầu trong danh sách những tỷ phú bị “bốc hơi” tài sản nhiều nhất – tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã phải nhìn tài sản của mình mất đi 23.959 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD) chỉ trong 1 tuần từ ngày 9-13/3.

Cổ phiếu VIC của Vingroup chỉ có 1 phiên tăng giá trong ngày cuối tuần, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, VIC giảm 11,9% so với tuần trước khi chỉ còn 92.500 đồng/cp.

Với mức giá trên, giá trị cổ phiếu VIC do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng nắm giữ hiện đang là 177.302 tỷ đồng.

Cùng với đó, hai Phó Chủ tịch Vingroup là bà Phạm Thu Hương (người giàu thứ ba trên sàn chứng khoán) và bà Phạm Thúy Hằng (người giàu thứ tám trên sàn chứng khoán) cũng mất đi nghìn tỷ.

Cụ thể, giá trị cổ phiếu VIC do bà Hương nắm giữ giảm 1.900 tỷ đồng, còn 13.972 tỷ đồng, và giá trị cổ phiếu VIC do bà Hằng nắm giữ giảm 1.261 tỷ đồng, còn 9.331 tỷ đồng, đồng thời kéo bà Hằng từ vị trí thứ 6 xuống vị trí thứ 8 trong danh sách các tỷ phú chứng khoán.

Ở vị trí thứ hai vẫn là bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HDBank, Tổng Giám đốc Vietjet Air. Tuy nhiên, việc cổ phiếu HDB giảm 18% và VJC giảm 16% trong tuần qua đã khiến giá trị tài sản của “nữ tướng” Vietjet Air chỉ còn 21.250 tỷ đồng, giảm 4.122 tỷ đồng so với tuần trước, trong đó mức sụt giảm đáng kể nhất là VJC (3.900 tỷ đồng).

Ở vị trí thứ tư, ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát – tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm về tài sản với mức giảm 2.345 tỷ đồng so với tuần trước. Hiện giá trị cổ phiếu HPG do ông Long nắm giữ còn lại 13.335 tỷ đồng khi HPG giảm 14,9% so với tuần trước đó.

Trong khi đó, bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang, hai người đang chia nhau vị trí thứ năm và thứ sáu trong danh sách “người giàu cũng khóc” tiếp tục trải qua một tuần giao dịch kinh hoàng khi TCB giảm 17% còn 18.250 đồng/cp; MSN giảm 8,3% còn 49,850 đồng/cp.

Theo đó, tổng tài sản của ông Hồ Hùng Anh cũng giảm 1.274 tỷ đồng, còn 13.045 tỷ đồng; tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang giảm 1.183 tỷ đồng, còn 12.743 tỷ đồng.

Ở các vị trí còn lại trong top 10, ông Bùi Thành Nhơn và ông Hồ Xuân Năng lần lượt đánh mất 190 tỷ và 1.600 tỷ trong tuần vừa qua khi cả hai mã cổ phiếu NVL và VCS cùng giảm giá. Trong đó, VCS giảm giá tới 20% còn 53.900 đồng/cp.

TIN LIÊN QUAN Thêm một đại gia Việt rớt khỏi danh sách tỷ phú USD

Hiền Anh