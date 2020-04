Khi 7 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Tại chỗ, Công an thu giữ 127 triệu đồng. Khám xét nhà Phạm Tiến Lực, Công an thu giữ thêm 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng bắn điện và 59kg pháo các loại.