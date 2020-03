Startup Việt hiếm hoi thành công ở Silicon Valley ra mắt ứng dụng kiểm tra lây nhiễm Covid-19

COVID-19 Check sẽ trợ giúp các cơ quan phòng dịch dự đoán và khoanh vùng những cá nhân cần được cách ly để theo dõi, chữa trị và tránh lây lan virus rộng ra cộng đồng.

Trên cơ sở đó, COVID-19 Check sẽ trợ giúp các cơ quan phòng dịch dự đoán và khoanh vùng những cá nhân cần được cách ly để theo dõi, chữa trị và tránh lây lan virus rộng ra cộng đồng. Người dùng có thể trải nghiệm sản phẩm ở địa chỉ: covid19.got-it.ai

COVID-19 Check hoạt động bằng cách xây dựng một mạng lưới (network) các mối tiếp xúc giữa các cá nhân trong vòng 14 ngày (thời gian ủ bệnh phổ biến) thông qua crowdsourcing dữ liệu từ chính các cá nhân. Khi mạng lưới tiếp xúc này được định hình và liên tục được cập nhật hàng ngày, nếu người dùng nào ở trạng thái bị rủi ro do đã tiếp xúc với một người mới được xác nhận là nhiễm bệnh sẽ được cảnh bảo ngay. Các người dùng khác có liên quan cũng được tự động chuyển trạng thái theo hệ thống phân loại F0 tới F5 và được thông báo ngay lập tức để có thể chuẩn bị trước cho những tình huống khác nhau.

Để sử dụng COVID-19 Check, người dùng chỉ cần có một số điện thoại di động phục vụ cho việc xác thực và tránh spam hệ thống. Hàng ngày người dùng sẽ đăng nhập COVID-19 Check để cập nhật các mối quan hệ của mình và kiểm tra luôn trạng thái mình đang được phân loại thế nào từ F0 tới F5 hoặc không bị ảnh hưởng.

Chia sẻ về lý do ra mắt dịch vụ COVID-19 Check, ông Trần Việt Hùng, CEO Got It cho biết: "Sau ca nhiễm số 17, kế hoạch quay trở lại làm việc của chúng tôi sau 5 tuần đã bị đổ bể và xác định sẽ phải tiếp tục "sống chung với lũ", tiếp tục làm việc ở nhà trong một thời gian dài nữa. Tôi có nói với các nhân viên của Got It là nếu muốn quay lại văn phòng làm việc thì phải nghĩ ra cách gì đó để tham gia chống dịch, dù là việc nhỏ hay lớn, chứ ngồi chờ thì biết tới bao giờ", ông Hùng nói.

Từ đó, các kỹ sư của Got It đề xuất xây dựng một mạng lưới (network) các mối tiếp xúc giữa các cá nhân trong 14 ngày qua dùng đồ thị (graph) thông qua việc huy động cộng đồng cập nhật dữ liệu. Khi đã có network và được cập nhật thường xuyên thì bất cứ khi nào có một ca nhiễm bệnh được xác nhận, việc xác định những người có thể có rủi ro nhiễm bệnh theo phân loại từ F0 tới F5 của Bộ Y tế sẽ được tính toán và tìm ra tức thời. Đó là những tiền đề đầu tiên để COVID-19 Check ra đời và sau đó có 4 thành viên đăng ký tình nguyện xây dựng ứng dụng.

Theo nhà sáng lập Got it Trần Việt Hùng, COVID-19 check ra đời khi ông yêu cầu các nhân viên của mình phải làm gì đó để đóng góp cho cộng đồng cùng tham gia chống dịch.

Theo ông Hùng, ứng dụng này sẽ mang lại lợi ích cho nhiều phía, đầu tiên là với người dùng, nếu mọi người tham gia cập nhật dữ liệu thường xuyên về các mối tiếp xúc của mình trong vòng 14 ngày vừa qua, họ luôn biết được mình đang có độ rủi ro nhiễm bệnh ở mức nào từ F0 tới F5+. "Vì thế, nếu cập nhật thông tin thường xuyên, người dùng sẽ là người có lợi ích trước tiên để có thông tin và chuẩn bị cho các tình huống khác nhau", ông Hùng nhấn mạnh.

Còn với các bộ phần chống dịch của Chính phủ, network sẽ giúp khoanh vùng, dự đoán để chuẩn bị cách ly hay chữa trị những cá nhân có độ rủi ro cao về nhiễm bệnh cũng như khử trùng những khu vực được cho là không an toàn. Network của COVID-19 Check cũng cung cấp thông tin cho các nhà nghiên cứu để phân tích và giải thuật toán AI giúp cho các hoạt động chống dịch khác.

Bên cạnh dữ liệu tự nhập từ phía người dùng, Got It cũng thiết kế hệ thống theo phương án mở để có thể dễ dàng tích hợp các nguồn dữ liệu khác ví dụ như dữ liệu khổng lồ về social của Kompa/Filum hay nguồn dữ liệu từ các đơn vị dập dịch để làm sao network có ích nhất cho cả người dùng và các đơn vị tham gia chống dịch.

Về mặt bảo vệ dữ liệu và tính riêng tư, ông Hùng khẳng định, Got It đã quan tâm tới tính năng đó ngay từ giây phút đầu tiên. Mỗi cá nhân chỉ cần dùng một số điện thoại di động (hoặc email) để làm định danh và xác thực, hệ thống không yêu cầu thêm bất kỳ thông tin cá nhân nào khác. Việc tạo ra một mối tiếp xúc cũng tương tự chỉ yêu cầu số điện thoại hoặc email của người có tiếp xúc chứ không yêu cầu thêm thông tin cá nhân nào. Ngoài ra, các mối tiếp xúc quá 14 ngày (thời gian ủ bệnh) sẽ được tự động xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống.

COVID 19 Check là một dịch vụ phi lợi nhuận do các kỹ sư phần mềm của Got It, Inc. tình nguyện xây dựng để đóng góp chung vào nỗ lực dập dịch Coronavirus tại Việt Nam. Got It do Trần Việt Hùng sáng lập nên và là một trong những startup Việt hiếm hoi thành công tại Thung lũng Silicon, huy động được hơn 20 triệu USD từ nhiều quỹ đầu tư nổi tiếng thế giới.

