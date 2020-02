Sooyoung tiết lộ về khả năng tái hợp của nhóm nhạc huyền thoại SNSD

Tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế ăn khách "Knowing Brother" của đài JTBC với sự xuất hiện của nữ ca sĩ Sooyoung, thành viên của nhóm nhạc đình đám một thời SNSD.

Điều mà rất nhiều người hâm mộ chờ đợi lúc này chính là sự tái hợp của 9 thành viên SNSD trên cùng một sân khấu. MC chương trình đã nhanh chóng đưa ra câu hỏi cho Sooyoung về vấn đề này.

Sooyoung trả lời rằng: "Tôi rất sẵn lòng thực hiện việc này. Trong trường hợp tái hợp, tôi nghĩ chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình Knowing Brother. Nhưng các bạn phải chờ đợi một thời gian dài nữa".

Sooyoung hiện đang tham gia trong bộ phim truyền hình mang tên 'Tell me Whar You Saw'. Cô đóng vai một thám tử có trí nhớ nhiếp ảnh.



Sooyoung được hỏi liệu thành viên trong nhóm SNSD nào gửi cho cô xe cà phê ủng hộ cổ vũ tên trường quay 'Tell Me What You Saw' hay không. Cô gái trả lời rằng không có ai cả.





Sooyoung, là một ca sĩ, diễn viên, người Hàn Quốc trong nhóm nhạc SNSD của công ty giải trí SM. SNSD ra mắt năm 2007 với 9 thành viên Jessica, Taeyeon, Sunny, Yoona, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Tiffany và Seohyun. SNSD từng được mệnh danh là "Nhóm nhạc quốc dân" vì những đóng góp mà các thành viên nói riêng và cả nhóm nói chung đạt được.

Hoàng Dung (lược dịch)