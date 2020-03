Song Luân đến ăn tại nhà hàng của "thánh rắc muối" Salt Bae

Trên trang cá nhân, Song Luân vừa chia sẻ hình ảnh tại nhà hàng Nusr-Et Steakhouse của "thánh rắc muối" Salt Bae tại Miami - Mỹ.

Nam ca sĩ - diễn viên bày tỏ sự phấn khích khi được thưởng thức những món ăn thượng hạng do đầu bếp nổi tiếng thế giới này chế biến: "Biết Chú mấy năm rồi nay mới đc thưởng thức đồ ăn của Chú. Phải nói là Above and beyond" - Song Luân bày tỏ.

Song Luân chia sẻ hình ảnh có mặt tại nhà hàng của "thánh rắc muối" Salt Bae

Món ăn hảo hạng mà Song Luân được phục vụ.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút chú ý của cư dân mạng, nhiều người ngay lập tức khuyên Song Luân nên cẩn thận với dịch bệnh ở Mỹ. Anh chàng cũng hài hước cho biết sẽ cách ly luôn 1 tháng khi về nước.

Được biết, Song Luân sang Mỹ từ ngày 5/3 và ở lại quốc gia này lưu diễn lẫn du lịch cho đến hiện tại chưa về Việt Nam.

Một vài hình ảnh tại Mỹ của Song Luân trong chuyến công tác dài ngày ở đây.

Phương Thảo