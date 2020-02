Sơn Tùng M-TP sẽ có màn hợp tác xuyên biên giới với rapper người Mỹ gốc Việt?

Cư dân mạng vừa phát hiện ra Sơn Tùng M-TP đã nhấn theo dõi tài khoản Instagram của rapper người Mỹ gốc Việt - Tyga. Động thái này khiến người hâm mộ cho rằng Sơn Tùng M-TP sẽ hợp tác với Tyga trong sản phẩm sắp tới.

Trên Instagram, Sơn Tùng M-TP cũng vừa chia sẻ hình ảnh đang trong quá trình làm nhạc khiến nghi vấn nam ca sĩ chuẩn bị trở lại càng có căn cứ.

Trước đó, Sơn Tùng M-TP cũng đã hợp tác với rapper người Mỹ Snoop Dogg để cho ra mắt siêu phẩm "Hãy trao cho anh" vào tháng 7 năm ngoái.

Chính vì vậy nhiều người mong chờ Sếp tiếp tục có thêm màn "colab xuyên biên giới" nữa cho sản phẩm âm nhạc sắp tới.

Sơn Tùng M-TP vừa ấn follow Instagram của rapper Tyga, liệu có phải báo hiệu cho màn hợp tác sắp tới?

Về Tyga, nam rapper này sinh năm 1989, là người Mỹ gốc Việt. Mẹ anh là người Việt Nam và bố là người Jamaica. Tên thật của Tyga là Michael Ray Nguyen Stevenson.

Dù chưa có dịp trở về Việt Nam nhưng Tyga lại dành tình cảm đặc biệt cho quê ngoại, anh cũng rất thích những món ăn Việt mà bà ngoại thường nấu. Để thể hiện tình cảm của mình, Tyga đã xăm "Vietnam" lên cánh tay.

Tyga xăm chữ "Việt Nam" trên tay để thể hiện tình cảm với quê ngoại của mình.

Tyga là rapper có tiếng tại Mỹ khi khởi nghiệp từ năm 18 tuổi và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công. Điển hình như album We Are Young Money phát hành năm 2009, đứng thứ 9 US Billboard 200 và hạng 1 nhạc Rap (US Billboard Top Rap Albums).

Tyga cũng từng hợp tác với nhiều ngôi sao đình đám như: Justin Bieber, Chris Brown, Lil Wayne, Drake, Nicki Minaj… Và từng được đề cử tại giải Grammy 2011 với bài hát "Deuces", hợp tác với Chris Brown và Kevin McCall. Ngoài vai trò rapper, Tyga còn là nhạc sĩ, anh tự thành lập hãng đĩa riêng mang tên Last Kings và nhà thiết kế áo, nón.

Tuy nhiên rapper 30 tuổi này cũng có nhiều tai tiếng bủa vây từ việc quấy rối phụ nữ, không trả tiền thuê nhà, trốn thuế, nợ nần chồng chất...

Tyga là nghệ sĩ lắm tài nhưng cũng nhiều tật.

Về chuyện tình cảm, Tyga từng có rất nhiều bóng hồng xinh đẹp nóng bỏng vây quanh nhưng đáng chú ý nhất là mối quan hệ với cô em út nhà Kardashian – Kylie Jenner. Cặp đôi có khoảng thời gian nhiều năm hẹn hò mặn nồng nhưng đến năm 2017 thì chính thức tuyên bố chia tay.

Kylie Jenner sau đó đã hạ sinh con gái cho người bạn trai mới Travis Scott, nhưng có nhiều nguồn tin cho hay Tyga nghi ngờ con của Kylie chính là của anh và yêu cầu xét nghiệm DNA.

Tyga thời còn mặn nồng với cô bồ xinh đẹp, giàu có Kylie Jenner

Phương Thảo