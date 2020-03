Sở Y tế Đà Nẵng nói về vụ 5 người nhà BN35 mắc COVID-19 trốn cách ly

“Tin đồn thất thiệt”?

Ngày 20/3, trên một số ấn phẩm báo chí điện tử và mạng xã hội xuất hiện thông tin dẫn nguồn từ lãnh đạo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), Trung tâm Y tế quận Hải Châu cho biết, 5 người nhà (trường hợp tiếp xúc gần – F1) của bệnh nhân Covid-19 thứ 35 (nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh ở số 7 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng) đã tự ý bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Trung tâm Y tế quận Hải Châu để về nhà.

Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một tài khoản có nick name G.T. xưng là em của bệnh nhân số 35 và cho rằng những thông tin nêu trên là “tin đồn thất thiệt”, rằng “cửa phòng khóa…, 1 người 2 người có thể trốn được, đây là 5 người bao gồm trẻ nhỏ không thể trốn được qua khỏi khu vực cách ly như vậy”…

“Gia đình mình được về nhà dưới sự đồng ý của bệnh viện sau khi kết thúc 14 ngày cách ly kể từ ngày tiếp xúc lần đầu với chị mình là ngày 5, nhưng sau khi về nhà thì phường có đến và giải thích là cần cách ly đủ 14 ngày tại viện tính từ ngày tiếp xúc cuối là ngày 9, và có mời gia đình mình quay lại viện cách ly theo yêu cầu. Hoàn toàn không có các thông tin bịa đặt giật tít như trên”, tài khoản G.T đăng tải trên FB cá nhân.

Tài khoản G.T. cũng nhắn rằng “mong mọi người chia sẻ rộng rãi giúp mình để đính chính thông tin”. Sau 5 giờ đăng tải, đến 18h22 tối 20/3 những thông tin vừa nêu trên FB cá nhân của tài khoản G.T. đã thu hút gần 1.000 lượt like, 23 bình luận và 520 lượt chia sẻ. Trong đó có những bình luận cũng cho rằng thông tin về việc 5 người thân của nữ bệnh nhân thứ 35 tự ý bỏ trốn khỏi nơi cách ly là “dựng chuyện bậy bạ”…

Sở Y tế Đà Nẵng lên tiếng

Trước tình hình đó, lúc 17h30 chiều 20/3, Sở Y tế Đà Nẵng đã chính thức ra thông báo “làm rõ thêm về trường hợp người cách ly trốn khỏi khu cách ly” căn cứ theo báo cáo số 196/BC-TTYT ngày 20/3/2020 của Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

Theo đó, anh Trần Duy Sinh là chồng của bệnh nhân số 35 mắc COVID-19, cùng sống và sinh hoạt trong một nhà (phường Bình Thuận, quận Hải Châu) với bệnh nhân, cùng mẹ ruột, em ruột, 2 con ruột của anh Sinh. Sau khi được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 35, 5 trường hợp này đã được Trung tâm Y tế quận Hải Châu quyết định áp dụng biện pháp cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế quận trong 14 ngày, kể từ ngày 9/3.

Anh Sinh và những người trong gia đình đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong quá trình cách ly, từ ngày 9/3 – 19/3, 5 người này được theo dõi, kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày (sáng, chiều) và được cung cấp suất ăn, tạo điều kiện sinh hoạt bình thường như tất cả những người khác đang cách ly tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

Trưa 19/3, lúc phát cơm cho những người đang được cách ly tại Trung tâm, nhân viên vẫn thấy họ hiện diện đầy đủ. Tuy nhiên, lúc 14h cùng ngày, nhân viên y tế vào khu vực cách ly để kiểm tra sức khỏe, đo nhiệt độ những người cách ly thì phát hiện cả 5 người trong gia đình anh Sinh không có mặt tại phòng. Qua kiểm tra thì phát hiện cửa sau của phòng cách ly (được khóa bên ngoài bằng khóa nhôm mỏng) bị phá khóa.

Sau khi phát hiện sự việc, nhân viên Trung tâm Y tế quận Hải Châu lập tức báo cáoBan giám đốc, lập biên bản tại hiện trường cùng với công an trực (có biên bản kèm theo), đồng thời báo cáo Công an quận Hải Châu và UBND phường Bình Thuận. Qua đó được biết gia đình anh Sinh đã trở về nhà riêng ở phường Bình Thuận.

UBND phường Bình Thuận đã cử cán bộ lập tức đến ngay nhà anh Trần Duy Sinh vận động, thuyết phục gia đình quay trở lại cách ly theo quy định (cán bộ có sử dụng khẩu trang và giữ khoảng cách khi trao đổi với gia đình anh Sinh).

Sau đó cả gia đình anh Sinh được chuyển về khu cách ly Trung tâm Y tế quận Hải Châu bằng xe cấp cứu của Trung tâm, đảm bảo các điều kiện phòng tránh lây lan theo quy định. Trong thời gian từ Trung tâm Y tế trở về nhà và quay lại Trung tâm, gia đình anh Sinh không tiếp xúc với ai.

Những khuyến cáo

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, Sở luôn quán triệt các đơn vị, tập thể cán bộ, nhân viên y tế dành sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ đối với những người thực hiện việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế; đồng thời tạo điều kiện sinh hoạt và tâm lý thải mái nhất cho những người đang cách ly.

Qua sự việc nêu trên, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận Hải Châu và các cơ sở y tế rà soát, tăng cường gia cố lại các khu vực cách ly, đảm bảo an toàn, đúng quy định nhưng không tạo tâm lý lo lắng cho người đang cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế Đà Nẵng cũng đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng công an được phân công trực tăng cường đảm bảo an ninh tại khu vực cách ly ở các cơ sở y tế, nâng cao cảnh giác đối với các khu vực mà các trường hợp cách ly có thể ra ngoài.

HẢI CHÂU