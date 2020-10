30/10/2020

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa rất to, nhiều nơi ngập nặng. Hiện các cơ quan chức năng đã khẩn trương di dời gần 180 hộ dân trước nguy cơ sạt lở.