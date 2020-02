So sánh nhanh Mitsubishi Outlander 2020 và Mazda CX-5 2020

Đầu năm 2020, phân khúc SUV và Crossover tầm trung lại sôi động với màn ra mắt phiên bản nâng cấp của Mitsubishi Outlander 2020. Với một loạt điều chỉnh, mẫu xe này trở thành đối thủ khó chịu đối với Mazda CX-5 ở thời điểm hiện tại.

Trong năm 2019, Mazda CX-5 đã tiến hành các nâng cấp chủ yếu về công nghệ cũng như bố cục lại cấu trúc sản phẩm, nhằm cạnh tranh tốt hơn so với Honda CR-V. Trong khi Mitsubishi Outlander gần như không có bất kỳ nâng cấp nào, ngoài việc ra mắt phiên bản đặc biệt kỷ niệm 25 năm có mặt tại Việt Nam.

Chính điều này khiến Mitsubishi Outlander gần như bị quên lãng trong phân khúc xe 5+2. Doanh số cả năm 2019 của Mitsubishi Outlander chỉ đạt 3.835 xe, trong khi Mazda CX-5 bán ra đến 10.231 xe, gần gấp 3 lần doanh số của đối thủ. Tuy nhiên với việc bổ sung nhiều tính năng quan trọng, khoảng cách về thông số và trang bị của cả hai dòng xe này đang khá cân bằng nhau.

Giá bán – Xuất xứ

Cả hai dòng xe Mitsubishi Outlander 2020 và Mazda CX-5 2020 đều được lắp ráp trong nước với các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất được chuyển giao từ Nhật Bản. Và để có sự so sánh tương quan nhất, bài viết sẽ đánh giá 2 phiên bản có cùng tầm giá của cả hai mẫu xe là Outlander 2.0 CVT Premium và CX-5 2.0L Luxury.

Giá bán niêm yết và giá lăn bánh của cả hai lần lượt như sau:

Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium: giá bán 950 triệu đồng (Giá lăn bánh tại Hà Nội 1,086 tỷ đồng; giá lăn bánh tại TP.HCM 1,066 tỷ đồng).

Mazda CX-5 2.0L Luxury: giá bán 949 triệu đồng (Giá lăn bánh tại Hà Nội 1,085 tỷ đồng; giá lăn bánh tại TP.HCM 1,067 tỷ đồng).

Ngoại thất

Với cấu trúc thân xe hướng đến sự đa dụng, Mitsubishi Outlander 2020 có kích thước tổng thể có phần nhỉnh hơn so với Mazda CX-5 2020. Tuy nhiên chiều dài cơ sở của Outlander lại ngắn hơn 30mm sẽ khiến các hàng ghế trong xe có khoảng để chân khá hạn hẹp so với CX-5. Nhưng bù lại, bán kính quay vòng của mẫu xe 5+2 từ Mitsubishi khá gọn với 5,3 mét.

Về thiết kế, Mitsubishi Outlander sở hữu phong cách thiết kế Dynamic Shield với khẩu hiểu “Vẻ đẹp đến từ công năng”. Trong khi Mazda CX-5 khá đình đám với ngôn ngữ thiết kế KODO. Từ đặc điểm này, cả hai dòng xe đều đi theo hai hướng khá khác biệt. Mitsubishi Outlander hướng đến phong cách hài hòa thực dụng, trong khi Mazda CX-5 cân bằng hai yêu tố thể thao xen lẫn vẻ đẹp lôi cuốn, thời thượng.

Trang bị ngoại thất của Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium và Mazda CX-5 2.0L Luxury khá tương đồng. Hệ thống chiếu sáng đều trang bị đèn pha LED projector với tính năng tự động bật tắt và tự động cân bằng góc chiếu. Cụm đèn pha CX-5 sẽ hào nhoáng hơn với công nghệ mở rộng góc chiếu theo góc đánh lái, trong khi Outlander tích hợp tính năng rửa đèn, hữu dụng khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, nhiều bụi đất.

Hệ thống chiếu sáng còn tương đồng với đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn hậu và đèn phanh thứ ba đều sử dụng công nghệ LED; cánh lướt gió đuôi xe thể thao; giá đỡ hành lý trên mui xe; ốp cản sau thể thao; gạt mưa phía trước tự động; gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ.

Khác biệt dễ nhận thấy bên ngoài chính là Mazda CX-5 2.0L Luxury thể thao hơn với ăng-ten dạng vây cá, ống xả kép phía sau và la-zăng hợp kim kích thước 19 inch lớn hơn. Trong khi Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium trang bị ăng-ten dạng cột, ống xả dưới cản sau và la-zăng hợp kim 18 inch. Ngoài ra, gương chiếu hậu Outlander còn có thêm tính năng sưởi tiện dụng.

Nội thất

Đi sâu vào bên trong, khoang cabin Mitsubishi Outlander 2020 và Mazda CX-5 2020 cũng đi theo hai phong cách tương tự ngoại thất. Mazda CX-5 2020 hướng đến sự tinh tế và đẳng cấp của các dòng xe hạng sang với màn hình thông tin giải trí nổi tại trung tâm bảng táp lô. Trong khi Mitsubishi Outlander 2020 có các điểm nhấn thực dụng, nhưng vẫn đủ sự phá cách với bảng táp lô bất đối xứng.

Với một mẫu xe hướng đến sự đa dụng, Mitsubishi Outlander sở hữu các hàng ghế linh hoạt hơn đáng kể so với Mazda CX-5 2.0L Luxury. Ghế lái của cả hai đều trang bị chỉnh điện 10 hướng và ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng. Tuy nhiên hàng ghế trước của Outlander 2.0 CVT Premium có thêm sưởi ghế.

Hàng ghế thứ hai của Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium có thể trượt lên xuống và điều chỉnh góc nghiêng, giúp các hành trình dài trở nên thoải mái hơn và không gian để chân hàng ghế thứ ba cũng sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Trong khi hàng ghế thứ 2 của Mazda CX-5 2.0L Luxury được cố định góc nghiêng và không thể điều chỉnh được.

Cụm vô lăng điều khiển và bảng đồng hồ lái của cả hai khá tương đồng nhau. Riêng Outlander 2.0 CVT Premium có thêm lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng. Hệ thống giải trí trên Mazda CX-5 2.0L Luxury có thêm hệ thống điều khiển Mazda Connect và hệ thống âm thanh 10 loa Bose tiêu chuẩn. Trong khi màn hình cảm ứng 7 inch trên Outlander 2.0 CVT Premium có thêm công nghệ kết nối Apple CarPlay hoặc Android Auto. Hiện tại, Mitsubishi Việt Nam đang tặng hệ thống âm thanh Rockford Fosgate cao cấp cho khách mua xe trong tháng 2/2020.

Ngoài ra, các trang bị tiện nghi tiếp tục cân bằng với hệ thống khởi động bằng nút bấm với chìa khóa thông minh, cửa sổ điện lên xuống tự động và chống kẹt các cửa, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió cho hàng ghế sau, cửa sổ trời. Riêng Mazda CX-5 2.0L Luxury có thêm gương chiếu hậu trong chống chói tự động.

Động cơ

Cả hai xe đều sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L, 4 xi lanh thẳng hàng với hệ thống van biến thiên điều khiển thông minh giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Với công nghệ SkyActiv, Mazda CX-5 2.0L Luxury mạnh mẽ hơn với công suất tối đa nhỉnh hơn 11 mã lực và mô-men xoắn cực đại nhỉnh hơn 4Nm.

Ngoài ra, để tạo nên những cú bức phá tốt hơn, Mazda CX-5 2020 vẫn trang bị hộp số tự động 6 cấp với chế độ thể thao +/-. Trong khi Mitsubishi Outlander 2020 tiếp tục hướng đến cảm giác vận hành êm ái, mượt mà với hộp số vô cấp CVT INVECS III với chế độ thể thao.

Mazda CX-5 2020 còn nhỉnh hơn ở các công nghệ hỗ trợ người lái và hành khách như hệ thống dừng – khởi động động cơ i-Stop, bên cạnh hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC Plus). Hệ thống GVC-Plus kết hợp với hệ thống phanh và hệ thống cân bằng giúp giảm thiểu thao tác khi đánh lái, đặc biệt các trường hợp đánh lái gấp ở khúc cua hay khi khẩn cấp.

An toàn

Sau khi được nâng cấp, Mitsubishi Outlander 2020 đã trở nên an toàn hơn so với Mazda CX-5. Trong khi chỉ các phiên bản cao cấp hơn, Mazda CX-5 2020 mới được trang bị các tính năng an toàn tương đồng đối thủ. Ba tính năng đó là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh.

Trong thời gian đầu mở bán, Mitsubishi Outlander 2020 còn tặng kèm hệ thống camera 360 độ, giúp các tình huống lùi xe vào bãi hay cập lề được dễ dàng hơn.

Kết luận

Sau tất cả các so sánh, rõ ràng Mitsubishi Outlander 2020 và Mazda CX-5 2020 tạo ra hai phân khúc khách hàng riêng biệt. Với những ai yêu thích một dòng xe hào nhoáng, có thiết kế đẹp, sở hữu các giao diện điều khiển hiện đại, động cơ mạnh mẽ và thể thao, Mazda CX-5 2020 sẽ là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Trong khi Mitsubishi Outlander 2020 dù mới được nâng cấp vẫn hướng đến các giá trị sử dụng lâu dài, tiện ích thực dụng. Nếu bạn đang tìm kiếm một dòng xe 7 chỗ ngồi, với không gian linh hoạt, độ hoàn thiện tốt, tiết kiệm nhiên liệu, Mitsubishi Outlander 2020 là lựa chọn rất đáng giá.

Theo danhgiaxe.com