So sánh nhanh Honda Accord 2020 và Toyota Camry 2020

Hiện tại, Toyota Camry 2020 và Honda Accord 2020 đều vừa ra mắt thế hệ mới trong năm 2019 với những cách tân và đổi mới khá nhiều so với các thế hệ tiền nhiệm. Ra mắt sau Toyota Camry khoảng nửa năm, Honda Accord 2020 thế hệ mới được kỳ vọng sẽ là đối trọng đáng kể với tượng đài trong phân khúc sedan hạng D.

Tuy nhiên, tính đến tháng 12/2019, kỳ vọng trên vẫn chỉ chưa thành hiện thực khi doanh số sau 3 tháng ra mắt của Honda Accord chỉ đạt 252 xe. Trong khi đối thủ Toyota Camry bán được 1.863 xe, gấp 7 lần đối thủ, và chiếm đến 70% thị phần của phân khúc.

Giá bán – Xuất xứ

Ở thời điểm hiện tại, Toyota Camry 2020 và Honda Accord 2020 được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan với thuế nhập khẩu 0%. Toyota Camry 2020 vẫn phân phối với hai phiên bản 2.0G và 2.5Q, trong khi Honda Accord chỉ phân phối 1 phiên bản duy nhất.

So với Camry 2020, Accord 2020 có giá niêm yết cao hơn Camry 2.0G và 2.5Q lần lượt là 290 và 84 triệu đồng. Do đó, không khó hiểu khi khách hàng quay lưng với đối thủ đồng hương của Camry. Và để có sự tương đồng cao nhất, bài so sánh sẽ dựa trên các phiên bản có giá bán tương đồng nhau.

Honda Accord: giá bán 1,319 tỷ đồng (Giá lăn bánh tại Hà Nội: 1,5 tỷ đồng; Giá lăn bánh tại TP.HCM: 1,479 tỷ đồng).

Toyota Camry 2.5Q: giá bán 1,235 tỷ đồng (Giá lăn bánh tại Hà Nội: 1,405 tỷ đồng; Giá lăn bánh tại TP.HCM: 1,38 tỷ đồng).

Ngoại thất

Bước sang thế hệ mới, phong cách thiết kế ngoại thất của Honda Accord 2020 và Toyota Camry 2020 cũng được trẻ hóa đáng kể. Đây cũng là xu thế chung của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu khi khách hàng sở hữu các dòng xe cao cấp đang ngày càng trẻ hóa.

Toyota Camry 2020 có phần lưới tản nhiệt phía trước gọn gàng hơn, nhường phần lớn giao diện phía trước cho hốc hút gió cỡ lớn. Trong khi Honda Accord 2020 vẫn cố gắng hài hòa các yếu tố thể thao và trẻ trung, với phong cách lịch lãm và tinh tế của một mẫu sedan truyền thống.

Kích thước của hai dòng xe tiêu biểu trong phân khúc sedan hạng D cũng khá tương đồng. Honda Accord 2020 nhỉnh hơn một chút về thông số kỹ thuật, nhưng Toyota Camry 2020 lại tỏ ra linh hoạt với khoảng sáng gầm cao hơn.

Trang bị ngoại thất của Accord và Camry 2.5Q cũng có nhiều điểm tương đồng, nhưng Camry 2.5Q có nhiều điểm vượt trội hơn như cụm đèn pha LED projector có thêm tự động cân bằng góc chiếu và đèn chờ dẫn đường; gương chiếu hậu bổ sung tính năng đèn chào mừng, bộ nhớ 2 vị trí và chức năng chống bám nước.

Trong khi đó, Honda Accord 2020 thể thao, tiện dụng hơn với ăng ten kiểu vây cá mập và cốp hành lý điều khiển điện.

Nội thất

Tiến vào bên trong, khoang nội thất của hai mẫu xe đi theo hai trường phải khác biệt. Honda Accord 2020 có khoang lái hiện đại theo phong cách Châu Âu với màn hình thông tin giải trí tách rời khỏi bảng táp lô. Trong khi Toyota Camry 2020 tiếp tục duy trì phong cách màn hình chìm truyền thống.

Cả hai mẫu xe đều cố gắng thiết kế một khoang cabin sang trọng với các chi tiết bọc da, ốp gỗ và viền kim loại. Trong khi các nhà thiết kế cũng duy trì sự rộng rãi cho cả 5 hành khách với chiều dài cơ sở Accord và Camry lần lượt là 2.830 và 2.825 mm.4

Tuy nhiên, Toyota Camry 2.5Q lại ăn điểm ở các trang bị tiện ích cao cấp, mà đáng ra Accord 2020 với giá bán cao hơn phải được trang bị. Ví dụ như ghế lái chỉnh điện tích hợp bộ nhớ 2 vị trí cùng với vô lăng và gương chiếu hậu; hàng ghế thứ hai trang bị ngả lưng chỉnh điện với tựa tay tích hợp điều khiển; hệ thống âm thanh 9 loa JBD; hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập; rèm che nắng kính sau chỉnh điện; hay màn hình hiển thị trên kính lái HUD.

Honda Accord 2020 an ủi người dùng với các tiện ích tinh tế như bảng đồng hồ lái Digital; hệ thống giải trí tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto; chìa khóa thông minh tích hợp nút mở cốp điều khiển điện và khởi động động cơ.

Động cơ

Khả năng vận hành của Honda Accord 2020 cũng hiện đại hơn Toyota Camry 2020 với động cơ xăng 1.5L tích hợp Turbo tăng áp, đi kèm hộp số vô cấp CVT với chế độ thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng. Trong khi, Toyota Camry 2.5Q vẫn trung thành với động cơ xăng 2AR-FE, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Sức mạnh của Honda Accord 2020 có phần nhỉnh hơn đôi chút nếu đặt cạnh Toyota Camry 2.5Q. Mô-men xoắn cực đại của Accord đạt 260Nm từ 1.600 – 5.000 vòng/phút, trong khi Camry 2.5Q đạt 235Nm tại 4.100 vòng/phút. Ngoài ra, trọng lượng không tải của Accord 2020 cũng nhẹ hơn Camry 2.5Q là 72kg, tương đương với khối lượng của một người trưởng thành.

Nhờ vậy, thông số tiêu hao nhiên liệu của Honda Accord cũng thấp hơn Toyota Camry. Theo chu trình tổ hợp được kiểm nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam, Honda Accord và Toyota Camry tiêu thụ lần lượt là 6,2 và 7,56 L/100km.

Honda Accord 2020 còn nổi trội ở khả năng vận hành với hệ thống lái thích ứng nhanh với chuyển động MA-EPS, hệ thống treo sau đa liên kết, hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn và hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động đem lại các trải nghiệm vận hành cao cấp hơn.

An toàn

Dù có những định hướng khác nhau, nhưng Honda Accord 2020 và Toyota Camry 2020 đều đặt sự an toàn của người lái và hành khách ở mức cao nhất. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn của cả hai khá tương đồng như hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điển tử, kiểm soát lực kéo…

Toyota Camry 2020 có thêm túi khí đầu gối cho người lái, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Trong khi Honda Accord 2020 bổ sung tính năng hỗ trợ quan sát làn đường, cảnh báo chống buồn ngủ và móc ghế an toàn trẻ em ISOFIX.

Kết luận

Nhìn chung cả hai Honda Accord 2020 và Toyota Camry 2020 phiên bản 2.5Q có khá nhiều sự tương đồng cũng như thế mạnh khác biệt.

Toyota Camry 2020 sẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng đại chúng, yêu thích một mẫu xe cao cấp với đầy đủ trang bị an toàn và tiện nghi cho người lái cũng như hành khách.

Trong khi, Honda Accord 2020 sẽ phù hợp với các khách hàng yêu thích lái xe, yêu thích mẫu xe mạnh mẽ, trẻ trung, thích tự do trải nghiệm hành trình của mình, thay vì ngồi ghế sau và để người khác phục vụ.

Theo danhgiaxe.com