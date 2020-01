Sở Giáo dục Hà Nội gửi công văn khẩn phòng chống dịch virus nCoV

Theo nội dung tại công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp của Sở GD&ĐT Hà Nội gửi Trưởng Phòng GDĐT các quận, huyện và thị xã; Hiệu trưởng các trường học trực thuộc Sở GD&ĐT.

Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi - rút Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc- xin phòng bệnh. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần, hoặc nước bọt. Đến nay đã ghi nhận có trường hợp xâm nhập vào Việt Nam và một số quốc gia khác.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi - rút Corona gây ra; giáo dục để mỗi học sinh hãy là “một chiến sĩ nhỏ” trong việc tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.



Hướng dẫn học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế đến các khu chợ bán đồ tươi sống, những nơi tụ tập đông người; ăn chín, uống sôi; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.



Hàng ngày, thực hiện việc theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên tại trường học, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch; tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế. Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học truyệt đối không được giấu dịch, phải báo cáo ngay với cơ quan quản lý cấp trên và phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám sát, xử lý ổ dịch theo qui định.



Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học; Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học;



Các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trường học; Sở GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra các phòng GDĐT, các đơn vị trường trực thuộc việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Báo cáo về tình hình dịch bệnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến ngày 30/01/2020, thế giới đã ghi nhận 7.711 trường họp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV (mỗi ngày tăng thêm hơn 1.000 trường hợp mắc), trong đó có 169 trường hợp tử vong. Bệnh đã xâm nhập sang 17 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cảnh báo dịch ở cấp độ rất cao tại Trung Quốc, cấp độ cao ở khu vực và toàn cầu.

Tại Việt Nam, trên cả nước, tính đến ngày 30/01/2020 đã ghi nhận 02 trường hợp mắc bệnh, là 2 cha, con người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, mắc bệnh tại Nha Trang và được cách ly điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Hiện tại cả 2 bệnh nhân đều đã hết sốt, tình trạng sức khỏe ổn định, 01 người đã khỏi bệnh (kết quả xét nghiệm lại đã âm tính với nCoV).

Tại Hà Nội, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh; có 14 trường hợp nghi ngờ (có triệu chứng sốt, ho và có tiền sử đi từ vùng dịch về). Hiện tại sức khỏe của tất cả các trường hợp này đều ổn định, không có bệnh nhân nặng, 3 trường hợp đã khỏi bệnh, hết các triệu chứng, 1 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính với nCoV, các trường hợp khác đang chờ kết quả xét nghiệm nCoV.

Ông Hoàng Đức Hạnh cho rằng, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona có khả năng lây lan thành dịch tại cộng đồng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống. Nguyên nhân do nguy cơ bệnh có thể tiếp tục xâm nhập vào nước ta thông qua khách du lịch, người lao động về từ vùng có dịch, trong thời điểm tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, có sự gia tăng đi lại giữa các khu vực, các quôc gia.

Hiện nay với điều kiện khí hậu mùa đông xuân lạnh ẩm rất thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển; Bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu; Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân.

Trước nguy cơ dịch bệnh nCoV xâm nhập vào thành phố, thời gian qua, ngành Y tế Thủ đô đã tăng cường giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài, đồng thời triển khai việc áp dụng tờ khai y tế khi nhập cảnh tại cửa khẩu. Bên cạnh đó, điều tra, khoanh vùng xử lý triệt để tại nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan của 14 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, lập danh sách theo dõi sức khỏe của 60 người tiếp xúc gần. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc gần đều ổn định, chưa có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

Ngành Y tế thành phố cũng đã tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn giám sát và điều trị cho các cán bộ tham gia công tác phòng, chống bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thường trực tiếp nhận thông tin 24/24h qua đường dây nóng: 0969082115 và 0949396115.

