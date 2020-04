Trong số 5 bị cáo bị truy tố trong vụ gian lận thi cử tại Hà Giang, có một nữ công an là Lê Thị Dung (nguyên Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang). Đáng nói, Dung đã 2 lần nhờ Hoài nâng điểm cho tổng cộng 20 thí sinh, có thí sinh được nâng đến gần 30 điểm.