Sơ cứu tai nạn do pháo nổ như thế nào?

Trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019, thống kê từ Bộ Y tế số ca nhập viện cấp cứu tai nạn do pháo nổ là 335 trường hợp. Trong đó 1 ca tử vong là bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai. So với cùng kỳ tết Mậu Tuất 2018, số ca cấp cứu do pháo nổ tăng 49%.

Trong kỳ nghỉ Tết năm 2019, có 66 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác.

Mặc dù nguy cơ tai nạn, thương tích do pháp nổ đã được cảnh báo liên tục từ trước Tết, nhưng thực tế số vụ việc đáng tiếc vẫn tăng đột biến trong dịp Tết này. Một số bệnh viện trong cả nước còn ghi nhận tình trạng bỏng gây rách giác mạc, mù vĩnh viễn. Pháo Tết trái phép và tự chế pháo vẫn đang là hiểm họa mỗi khi Tết đến Xuân về.

Theo BS CKI. Nguyễn Thị Diễm Hà – Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, tai nạn do pháo nổ là một trong số các tai nạn thường gặp trong dịp Tết Nguyên đán. Thống kê của ngành y tế trong 6 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 có 287 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Tai nạn do pháo nổ rất nguy hiểm bởi ngoài sức công phá gây ra các vết thương ở tất cả các vị trí trên cơ thể, pháo còn gây bỏng do tỏa ra nhiệt lượng lớn. Ngoài ra, trong pháo có những hóa chất như phốt pho, lưu huỳnh… nên việc người đốt tiếp xúc rất gần sẽ dễ bị các tổn thương nặng ở đầu, mặt, cổ, mắt, tay... Nếu bản thân hoặc người nhà bị tai nạn do pháo nổ trong dịp tết, bạn cần thực hiện cách bước sơ cứu sau đây:

Đối với chấn thương ở mắt, nếu nạn nhân bị bỏng vùng mắt hoặc dị vật vào mắt khi đốt pháo, nên rửa mắt bằng dòng nước sạch liên tục trong ít nhất 10 phút, chớp mắt để loại dị vật ra, không cố gắng lấy dị vật ra khỏi mắt sau đó băng mắt lại bằng gạc sạch.

Nếu bị chảy máu mắt, phải nhanh chóng băng mắt bằng gạc sạch. Trường hợp nạn nhân bị vết thương mạch máu cần băng ép cầm máu ngay. Nếu bị gãy xương, dập nát bàn tay, cần cố định xương gãy và băng vết thương cẩn thận.

Nếu bị bỏng da, làm mát vùng bỏng bằng cách tưới nước sạch liên tục trên 10 phút. Ngay sau khi thực hiện các bước sơ cứu trên, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Tai nạn do cháy nổ rất nguy hiểm, trường hợp nặng có thể dẫn tới tử vong, vì vậy không nên buôn bán hay sử dụng pháo nổ để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình của mình, tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

K.C